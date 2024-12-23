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Bahçeli'nin çağrısı sonrasında DEM Parti'den 'İmralı' açıklaması

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmelerine yönelik taleple ilgili, "Bize ulaşmış resmi dönüş söz konusu değil" dedi.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil." dedi. Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in bir yıl boyunca halk için bir şey yapmadığını öne sürdü, bu süre içinde Meclis'te görüşülen kanun tekliflerini eleştirdi.

"KURULMUŞ OLMAK İÇİN KURULMAMALI"

Narin Güran cinayeti, "Yenidoğan Çetesi" ve kadın cinayetleri üzerine kurulan Meclis araştırma komisyonlarının çalışmalarına tepki gösteren Temelli, "Araştırma komisyonları, kurulmuş olmak için kurulmamalı, işlevini yerine getirmeli." ifadesini kullandı.

"BÜTÇENİN VADETTİĞİ DURUM HİÇ ÜMİTVAR DEĞİL"

2025 yılı bütçesinin "halkın hiçbir derdine çare olamayacağını" iddia eden Temelli, "2025 yılı, 2024 yılından çok daha zor geçecek. Bütçe rakamları bunu bize gösteriyor. Özellikle yoksul halkımız ve emekçiler için bütçenin vadettiği durum hiç ümitvar değil. Halkın hiçbir ihtiyacının, gereksiniminin, derdinin çözülemeyeceği, yapısal sorunların çözülemeyeceği bir bütçe bizi bekliyor." diye konuştu.

'İMRALI' AÇIKLAMASI: BİZE ULAŞMIŞ RESMİ DÖNÜŞ YOK

Bir gazetecinin İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin sorusu üzerine, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil. Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hala söz konusu olmadı." diye cevap verdi.

Bahçeli'nin çağrısı sonrasında DEM Parti'den 'İmralı' açıklaması
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim bazen beynim olanları algılamakta zorlarınıyor asker polisi şehit eden sivilleri katleden zihniyet el üstünde tutulup meclise giriyor hatta gaffar okkanın katillerini yanına alanlar yüzsüzce apoyu meclise çağırıyor ama vatan hainliğiyle muhalefeti suçluyor ülke adeta ihanet çemberi içinde

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