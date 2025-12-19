Haberler

CHP'li Torun, fındık fiyatlarının düşürülmeye çalışıldığını savundu

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık fiyatlarının düşürülmeye çalışıldığını savunarak, TMO'nun piyasaya müdahale etmesini ve fiyatları yükseltmesini istedi. Ayrıca, Ordu'ya yapılan yatırımların söz verilen gibi gerçekleşmediğini ifade etti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık fiyatlarının düşürülmeye çalışıldığını savunarak, "TMO fiyat yükselterek piyasaya girsin." dedi.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu'nun hakkının "bilinçli bir şekilde gasbedildiğini" ileri sürdü.

İktidarın Ordu'ya yapılacak yatırımlara ilişkin verdiği sözleri tutmadığını savunan Torun, sözü verilen yol projelerinin hala hayata geçirilmediğini, bazılarının yarım bırakıldığını iddia etti.

Bal, kivi ve fındık üreticilerinin yaşadıkları sorunlara da değinen Torun, iktidarın kontrolsüz kivi ithalatına göz yumduğunu öne sürerek, üreticilerin bu yıl kivi satamadığını ifade etti.

Devletin üreticisinin yanında durması gerektiğini vurgulayan Torun, "İran menşeli kivi için acilen ek gümrük vergisi, kota uygulaması, etkin denetimin de hayata geçirilmesi lazım. Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi işletmeli kivisini sahipsiz bırakmamalıyız." diye konuştu.

Manipülasyonlarla fındık fiyatlarının düşürülmeye çalışıldığını savunan Torun, "Bir an önce piyasaya müdahale edin. Fiyatları regüle edin ve üreticinin alın terinin karşılığını verin." ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) çağrıda bulunan Torun, "TMO fiyat yükselterek piyasaya girsin." önerisinde bulundu.

Torun, FİSKOBİRLİK'in de fındık üreticisinin yanında olmasını istedi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
