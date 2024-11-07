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Serik'te Trump Kutlaması: Ücretsiz Ejder Meyvesi ve Turp Dağıtıldı

Serik'te Trump Kutlaması: Ücretsiz Ejder Meyvesi ve Turp Dağıtıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz ejder meyvesi ve turp dağıttı. Beyazıt Işık, Trump'a duyduğu hayranlığı ve yapılan kutlamanın anlamını paylaştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz ejder meyvesi ve turp dağıttı.

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'un galip gelmesi, Serik ilçesinde farklı bir şekilde kutlanmasına neden oldu. Çiftçilikle uğraşan Beyazıt Işık, Çınaraltı Meydanı'na getirdiği ejder meyvesi ve turpu halka ücretsiz dağıttı.

Trump'a hayranlık duyduğunu, daha önce de seçimleri kazandığında turp dağıttığını anlatan Beyazıt Işık, "Trump başkanın seçim zaferini kutluyorum. Bu yüzden vatandaşlara ejder meyvesi ve turp dağıtıyoruz. Trump başkanımızın ve benim simgem turptur. Ejder meyvesini de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin sembolü olduğu için dağıtıyorum. Kendisi ikinci kez kükreyerek ABD'nin başkanlığına konmuştur" şeklinde konuştu - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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