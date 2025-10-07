Şerafettin Kılıç'tan Şeker Pancarına Tepki: Fiyatlar Yetersiz

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerini yürekten kutladığını, bu hareketin dünyada yeni farkındalıklara vesile olmasını dilediğini söyledi.

İspanya'nın, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunacağını anımsatan Kılıç, İsrail'e karşı aynı girişimi Türkiye'den de beklediklerini belirtti.

Kılıç, Türkiye ile ABD arasında yapılan doğalgaz anlaşmasına da değinerek, "Önümüzdeki 20 yıl boyunca enerjide dışa bağımlı olacağımızı peşin kabullenen bir zihniyetin bir gün bile yönetimde kalması ciddi bir beka sorunudur." ifadesini kullandı.

"Çiftçinin beklentisi ton başına en az 3 bin 600 liradır"

Zirai dondan zarar gören çiftçilerin yarasına merhem olunamadığını savunan Kılıç, "Yüz binlerce liralık kaybı olan üreticiye, dekar başına 5-6 bin lira vermek çözüm değildir, çiftçinin aklıyla alay etmektir." dedi.

Kılıç, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak belirlenmesini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar stratejik bir üründe, maliyetinin altında fiyat belirlemek bütün sektöre darbe vurmak anlamına gelir. Üretim maliyetleri geçen yıla oranla katlanarak artmışken, şeker pancarı fiyatı ton başına sadece yüzde 30 oranında arttırılarak 3 bin 100 lira olarak açıklanmıştır. Çiftçinin beklentisi ton başına en az 3 bin 600 liradır. Tarım ve hayvancılıkta uygulanan yöntemler çiftçiyi toprağa küstürüyor. Çiftçi toprağa küserse üretim biter, çiftçi olmazsa gıda olmaz. İktidarı bir an önce bu yanlışlardan geri dönmeye davet ediyorum."