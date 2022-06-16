Selvi Kılıçdaroğlu'ndan selde hayatını kaybeden Yiğit'in ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sele kapılarak yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Yiğit'in evinin önünde kurulan taziye çadırına gelen Kılıçdaroğlu ve Nazlıaka, anne Melahat ve baba Fatih Yiğit'e başsağlığı dileklerini iletti.

Selvi Kılıçdaroğlu, ziyarette, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Her ölüm erken ölümdür derler ama İlkay henüz gencecikti. Daha önünde görecek güzel günleri vardı. Sel felaketinde yaşamını yitirdiği haberini duyduğumda çok üzüldüm. Birkaç etkinlikte kendisini görme ve tanıma şansım olmuştu. Onu güler yüzüyle hatırlayacağım. Sizin bir anne olarak yaşadığınız acının tarifi olamaz. Allah, kimseyi evlat acısıyla sınamasın." ifadelerini kullandı.

Aylin Nazlıaka da Türkiye'de hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak inancıyla hareket eden, aydınlık yarınlara kavuşmak için mücadele veren Yiğit'i asla unutmayacaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu ve Nazlıaka'ya ziyaretlerinde Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz da eşlik etti.