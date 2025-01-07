Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Selçuk Özdağ, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan", "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Oylama sonrası yaptığı açıklamada AA muhabiri ve foto muhabirlerinin başarılı çalışmalara imza attığını belirten Özdağ, bu çalışmaları sanat olarak nitelendirdi.

Özdağ, "Fotoğraf sanatını yaşatmak lazım. Bu şekilde bizler gelecek kuşaklara bulunduğumuz dönemle ilgili mesajlar verebiliriz. AA ekipleri çok zor iklim ve şartlarında, bu zor enstantaneleri öngörü, refleks, zeka ve yetenekleriyle ortaya çıkarıyor, bu sanatı yaşatıyorlar. AA'yı tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.