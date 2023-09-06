Selçuk Köksal Alaplı Kaymakamlığına atandı

Kaymakamlar kararnamesi Kars'ın Akyaka Kaymakamlığı'ndan Zonguldak'ın Alaplı Kaymakamlığına atanan Selçuk Köksal görevine başladı.

Yeni İlçe Kaymakamı Selçuk Köksal Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri karşıladı. Kaymakam Selçuk Köksal daha sonra Toplantı salonuna geçerek kurum amirleri ile tanıştı. Daha öncesinde Beypazarı İlçesine atanan Vedat Yılmaz ile aynı İlde görev yapması dolayısıyla Alaplı'yı ve bölgeyi yakından tanıdığını belirten Köksal, Alaplı'da hep birlikte güzel hizmet amaçlı projelere imza atacaklarını ifade etti. - ZONGULDAK