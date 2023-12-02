Savunma Sanayi İhracatı Son 3 Yılda 3 Kat Arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "Savunma sanayi ihracatımız son 3 yılda tam 3 kat artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) tarafından "Cumhuriyetin 100. Yılı, Yazılımın 50. Yılı" programı düzenlendi. Şişli'de düzenlenen geceye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar katıldı. Yazılım sektörünün ekosistemini bir araya getiren YASAD, sektörün gelişimine katkı sağlayan meslek duayenlerini 25. Yıl, 20. Yıl, Onur ve Özel ödülleriyle ödüllendirdi.

"Savunma sanayi ihracatımız son 3 yılda tam 3 kat artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştı"

Savunma sanayi ihracatının son üç yılda tam 3 kat artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Özellikle teknoloji alanında son yirmi yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan istikrarlı ve kuvvetli adımlar neticesinde bu adımların meyvelerini almaya başladığımız ve açıkçası bir sıçrama noktasına geldiğimizi gördüğümüzü düşünüyorum, buna kanaat getiriyorum. Tabi burada gelişime işaret eden sadece birkaç veriye, birkaç istatistiğe değinmek isterim. Açıkçası konuşmalarında, sayın başkanımızda değindi ve videolarda bu gelişime, bu kapasiteye şahit oldum. Teknoloji geliştirmenin ana unsuru olan insan kaynağı boyutunda son yirmi yılda yaklaşık 10 katlık bir artışla AR-GE ekosistemi insan kaynağını yani tam zaman eşdeğer AR-GE insan kaynağımızın tam 20 kat arttırarak 272 bin seviyelerine ulaştırılmış durumdayız. TÜİK tarafından son yayınlanan istatistiğe göre yüksek teknoloji üretimimiz ve yüksek teknoloji üretim endeksimiz yıllık bazda tam yüzde 50 seviyelerinde artmış durumda. Benzer şekilde bunun bir göstergesi olarak yüksek teknoloji üretimlerinde özellikle savunma sanayindeki ihracatımız son dönemde çok hızlı bir artış gösterdi. Savunma sanayi ihracatımız son 3 yılda tam 3 kat artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sadece bu üç veri artık teknoloji ekosistemimizin ne seviyeye geldiğini ve artık aslında kabuğunu kırma noktasına geldiğini gösteriyor diye inanıyorum" dedi.

"İşsizlik oranı Eylül ayında yüzde 9.1'e geriledi"

Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise, "Ülkemiz 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 oranında büyüyerek büyüme performansını kesintisiz on üç çeyrektir sürdürmeyi başarmıştır. Yine bu yılın ilk dokuz ayında ekonomimiz yüzde 4.7 oranında büyümüştür. Türkiye üçüncü çeyrekte verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. Büyüme tarafındaki olumlu gelişmeler ihracat ve istihdam rakamlarımıza da yansımaktadır. İhracatımız bu yılın temmuz ayında 20.1 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından aylık bazda ağustos ayında 21.6 milyar dolar, Eylül ayında 22 buçuk milyar dolar, ekim ayında 22.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine Bakanlığımızca bu sabah açıklanan Kasım ayı verilerinde de görüldüğü gibi bir önceki Kasım ayına göre yüzde 5.2 milyar dolar yüzde 5.2 oran artışla 23.11 milyar dolar olmuştur. İşsizlik oranı ise Eylül ayında yüzde 9.1'e gerileyerek 2013 aralığından bu tarafa en düşük seviyesine inmiş durumdadır" şeklinde konuştu.

"Yazılım sektörümüzün tecrübesi ise 50 yılı aştı"

YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı da "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız özel bir senenin içindeyiz. Tüm sektörleri dönüştürme gücünü elinde bulunduran yazılım sektörümüzün tecrübesi ise 50 yılı aştı. Geldiği aşamada bir başarı hikayesine dönüşen yerli yazılım sektörümüzün daha büyük hedeflere ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla bu özel geceyi organize ettik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL