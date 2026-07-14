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CHP'li Sarıgül, asgari ücrete zam yapılmasını istedi

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete zam yapılması, en düşük emekli maaşının asgari ücretten aşağı olmaması ve memurlara refah artışı sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca karşılıksız çek düzenlemesi, polis ve PTT çalışanlarının özlük hakları ile çiftçilere destek taleplerini dile getirdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asgari ücrete zam yapılmasını istedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, acil çözüm bekleyen sorunların bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların, TBMM'den çıkacak yasaları beklediğini ifade eden Sarıgül, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde "karşılıksız çekle" ilgili düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Polislerin özlük hakları ve çalışma saatleriyle, PTT çalışanlarının statüleriyle ilgili de düzenlemeye gidilmesini isteyen Sarıgül, çiftçilerin ilaç, mazot ve tohum desteği beklediğini iddia etti

Emeklinin ve asgari ücretlinin geçinemediğini ileri süren Sarıgül, "Asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. En düşük emekli maaşının asgari ücretten aşağı olmaması şarttır. Memurlara refah artışı yapılmasını da binlerce memur beklemektedir." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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