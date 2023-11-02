Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan M.N.Y'nin Korukezen Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika