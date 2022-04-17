Sandıktan 'Hayır' çıktı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü Katırcılar mevki seçim sonucunda 60'ı evet, 120' ise hayır oyu kullandı. Sandıktan belediyeye 'Hayır' çıktı.

İlçeye bağlı mücavir alan sınırları içinde kalan Akyamaç köyü sakinleri yeterli hizmet alabilmek için referandum heyecanı yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan seçim için 220 köy sakini oylarını kullandı. Seçim sonucunda 180 seçmen oy kullandı. Tek sandıktan çıkan oylamada 'Evet' diyenler 60, 'Hayır' diyenler ise 120 kişi oldu. - ZONGULDAK