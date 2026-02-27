Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de 'Yüzyılın Konut Projesi' kura çekiminde konuştu Açıklaması

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugüne kadar 81 ilimizde toplam TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Vatandaşlarımızı sosyal donatıları, yeşil alanları, altyapısı planlanmış sağlam, güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarla buluşturduk." dedi.

Kacır, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Töreni"nde, son 23 yıla asırlık hizmetler, vizyoner projeler, temeli sağlam politikalarla ilmek ilmek örülmüş nice kazanımlar sığdırdıklarını söyledi.

"Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecine değinen Kacır, "Karanlık günlerden 'bin yıl sürecek' denilen, bu milletin iradesine ket vurulan günlerden geçtik. O karanlık günleri asla unutmadık. Öğrenilmiş çaresizlikleri cumhurbaşkanımızın liderliğinde silip attık. Bugün inancını özgürce yaşayan, demokrasisiyle, kalkınmasıyla, büyümesiyle tarih yazan bir Türkiye var." dedi."

TOKİ vasıtasıyla gerçekleştirdikleri konut hamlelerinin dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi olduğunu ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Bugüne dek 81 ilimizde toplam TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Vatandaşlarımızı sosyal donatıları, yeşil alanları, altyapısı planlanmış sağlam, güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarla buluşturduk. 6 Şubat depremlerinin ardından da okullarıyla, hastaneleriyle, kamu binalarıyla yollarıyla, içme suyu hatlarıyla enerji ve iletişim altyapısıyla sanayi projeleriyle, çarşılarıyla, sosyal donatı alanlarıyla şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Sahada çok yoğun mesai harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 3 yıl gibi kısa zamanda 455 bin bağımsız bölümü deprem bölgemizde tamamladı ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etti."

Kacır, Denizli'de yurt genelinde yürüttükleri dev konut ve şehircilik hamlesinden nasibini aldığını, kentte TOKİ ile 13 bin 642 sosyal konutun yapımını tamamladıklarını, çalışmaları devam eden 1889 konutun ise kısa süre tamamlanacağını bildirdi.

Yüzyılın Konut Seferberliğiyle hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamak üzere adım atıldığını anımsatan Kacır, "81 ilimizde 500 bin konut inşa edeceğimiz projeyle, vatandaşlarımız bütçelerini zorlamadan talep ettikleri evlere sahip olabilecek, yaşam standartlarını yükseltecek. Proje kapsamında gençlerimize, şehit ailelerimize, engelli kardeşlerimize ve emekliliklerimize özel kontenjan ayırdık. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak bu konutların 6 bin 370'i Denizli'de inşa edilecek." dedi.

Kacır, konutların tamamının yatay mimari esas alındığını, şehirlerin geleneksel dokusuna ve yerel dokusuna uygun bir estetikle yükseleceğini kaydetti.

Son 23 yılda Denizli'de 2 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurduklarını, OSB'lerde 8 bin ilave istihdam oluşturduklarını bildiren Kacır, tüm yatırımların Türkiye yüzyılında daha güçlü, daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin teminatı olduğunu kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç de törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Denizli'de inşa edilecek 6 bin 370 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi yapıldı.