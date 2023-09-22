Samsun'da Kaçak Akaryakıt Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 90 bin 578 litre karışımlı akaryakıt, pompa ve telsiz ele geçirilmişti.

SAMSUN'da kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 1 yıldır yürütülen kaçak akaryakıt soruşturması kapsamında İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerindeki 5 ev be 8 iş yerine 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 90 bin 578 litre karışımlı akaryakıt, karışımlı akaryakıtı aktarmaya yarayan pompa ve telsiz ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)