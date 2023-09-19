Samsun'da Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı. Törende Gaziler Derneği, Belediye Başkanlığı ve Bafra Kaymakamlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin, Gaziler Günü'nün Türk kahramanlığının en büyük simgesi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende Gaziler Derneği, Belediye Başkanlığı ve Bafra Kaymakamlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin yaptığı konuşmada, " 19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. Gaziler Günümüz kutlu olsun" dedi.

Törene, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Bafra Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Adalet Gökcan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN