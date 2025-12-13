Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim sayısına ilişkin soruları hatırlatarak, tıp fakültelerine başlayan öğrenci sayısının yıllık 20 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Türkiye'deki çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı sayısını veren Memişoğlu, bu alanda 7 bin 109 uzman hekim bulunduğunu, 3 bin 799 kişinin de asistan hekim olarak eğitim aldığını bildirdi.

Memişoğlu, "Toplam çocuk ve yan dalların uzman sayısı 10 bin 296, asistan hekim sayımız 5 bin 295." dedi.

Çocuk hastalıkları asistan sayısının 2013'te 2 bin 62 iken bugün 3 bin 799'a ulaştığı bilgisini veren Memişoğlu, "Cerrahi branşların toplamı 2013 senesinde, asistan sayısı olarak söylüyorum, 5 bin 290 iken bu sene 15 bin 724." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ziyaretleri kapsamında bir çok şehre gittiğini aktaran Memişoğlu, "Her hekim, cezaevinde veya dışarıda, dili, dini, inancı ne olursa olsun her hastayı can olarak görür, onu iyileştirmek için uğraşır." açıklamasında bulundu.

SMA hastalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Memişoğlu, Türkiye'de her yeni doğanda ve her evlilik öncesinde SMA taramasının güçlü bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun SMA hastalığıyla ilgili iki ilacı tamamıyla ödediğini anımsatan Memişoğlu, bu alanda kendi ilaçlarını üreteceklerini de sözlerine ekledi.

Görüntüleme ve MR sayılarına ilişkin sorulara da cevap veren Memişoğlu, "Kamu hastanelerinde, 2025 yılında 16 milyon MR, 17 milyon BT çektik. MR'ın ortalama randevu süresi 9 gün." dedi.

Muayene sürelerine ilişkin ise Memişoğlu, "Devlet hastanelerimizde gerçekleşen muayenelerde bir doktorun muayene süresi ortalama 12 dakika, eğitim araştırma hastanelerimizde 14 dakika, genel ortama 13 dakikadır. Bu konuda da lütfen '2 dakika' diyerek hekimlerimize haksızlık yapmayalım." diye konuştu.

"Muhalefet ne yapıyorsak karşı çıkıp yok saymaya çalışıyor"

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide bağımsız Türkiye'nin yolunun yenilenebilir enerjiden geçtiğini söyledi.

Alparslan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjide bağımsızlığın yolu yetmiş yıllık rüyamız olan Mersin Akkuyu'da, Sinop'ta, Trakya'da nükleer santralleri yapmaktan geçiyor. Elazığ'da, Erzincan'da, Hakkari'de madenlerimizi katma değerli bir şekilde üretmekten geçiyor. Bunun yolu Manisa'da, Soma'da, Muğla'da, Zonguldak'ta kömürümüzü üretmekten geçiyor. Enerjide bağımsız Türkiye'nin yolu Şırnak'ta, Gabar'da, Batman'da, Adıyaman'da, Siirt'te petrolümüzü çıkarmakla, Karadeniz'in derinliklerinde doğal gazı arayıp bulmak ve üretmekle mümkün. Hal böyleyken muhalefet her yaptığımız işi ya yok saymaya ya da itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Muhalefet önce ne yapıyorsak onu reddederek, karşı çıkıp yok saymaya çalışıyor. Yeni projelerimizin milletimize, memleketimize faydası var mı, bakmıyor. Onlara sorarsanız Gabar'da petrol bir seçim öncesi hamlesiydi, petrol yoktu. Karadeniz'de gaz arayamazdık, arasak da bulamazdık. Onlara göre Mavi Vatan bir masaldan ibaret."

Türkiye'de her bir saatte yaklaşık 10 dönüm güneş tarlası kurduklarını dile getiren Bayraktar, Meclis'te bugünkü bütçe görüşmelerinin yapıldığı 10 saat içerisinde 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş santrali kurulduğunu ancak milletin meselesinin muhalefetin ilgisini çekmediğini söyledi.

Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef milletimizin meselesi muhalefetin ilgisini çekmiyor. 'Akbelen'de kömür çıkarılmasın, yerin altında kalsın' derler, binlerce madencimizin işsiz kalması onları ilgilendirmez. Bu muhalefet şablonunda projeleri durdurmak için her türlü yöntemi görürsünüz. Yerli, yabancı her araçla, her aparatla projeleri durdurmak, akamete uğratmak için mesai harcarlar. Avrupa'dan medet umarlar, yabancı mahkemelerin ülkemiz aleyhine karar vermesi için fırsat kollarlar. Projelerimizi ısrarla, inançla hayata geçirirken, projelerimiz millete mal olmaya başlayınca alaya alarak yalan ve iftiralarla vatandaşlarımızın kafasında soru işareti oluşturmaya çalışırlar. Kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için uğraşırlar."

Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da 2019 yılında keşfettikleri nadir toprak elementleri için muhalefetin, "burada maden yok" demediğini ve ilk kez bir keşfi reddetmediğini dile getirdi.

Ana muhalefetin, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri konusunda yeni bir uygulamaya geçtiğini aktaran Bayraktar, "Bu yöntemin adı siyasi kaynakçılık. Hani sırayı görüp araya girmeye çalışanlar olur ya, bu sefer ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor. 'Nadir toprak elementleri kimseye sattırmayız, vermeyiz' deyip bu konuda mitingler düzenliyor, kanun teklifi sunup güya ön alıyorlar." eleştirisinde bulundu.

Bayraktar, son 5 yılda birçok krize rağmen vatandaşlara enerjiyi kesintisiz, kaliteli ve en uygun şekilde sunmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, son iki yılda 1 trilyonu bulan elektrik ve doğal gaz desteği verdiklerini, bu desteği sürdüreceklerini belirtti.

Bayraktar, "Son kaynak tedariği ile alakalı eleştiriler oldu. Biz, düzenlemeyi yaparak, 'ihtiyaç sahibi olmayan üst gelir grubundaki tüketicileri destekten çıkaralım. Destekler gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza, emeklilerimize, dar gelirli vatandaşlarımıza gitsin. Devlet, yüksek tüketimi olan, yalıda, villada oturanın doğal gaz, elektrik bedelinin yarısını artık ödemesin' diyoruz. Bundan rahatsızlık duymayınız." ifadelerini kullandı.

"Koruyucu sağlık politikalarımız artık devletin temel yönetim refleksidir"

Bütçeler üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, sağlık alanında gerçekleştirilen atılımların, sistemi temelden değiştiren stratejik bir değişim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin örnek bir sağlık altyapısına kavuştuğunu ifade eden Aldemir, "Koruyucu sağlık politikalarımız artık devletin temel yönetim refleksidir. Aile hekimliği, güçlendirilmiş aşı programları, kanser taramaları, obezite ve tütünle mücadele çalışmaları, TÜRKÖK uygulamaları, evde bakım hizmetleri sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin insani temellerini atmaktadır." diye konuştu.

Şahsı adına konuşan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarını eleştirerek, açıklamalarını dinleyenlerin "ülkede enerji alanında bir problemin kalmadığını" düşüneceğini öne sürdü.

Enginyurt, "Elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyenler, akaryakıtın sürekli artışından muzdarip olanların önemi yok." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçeleri kabul edildi.

Bütçelerin oylanması sırasında CHP ve DEM Parti milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın soru-cevap bölümündeki açıklamalarına tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.