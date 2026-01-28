Saadet Partisi Başkanı Arıkan'dan, Erbakan'a ziyaret

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Arıkan ve Erbakan basın açıklaması yaptı. Erbakan, Türkiye'nin ve bölgenin sorunlarını ele aldıklarını söyleyerek, "Bundan sonraki süreçte iki partinin bu diyaloğu, bu ilişkileri daha da güçlü bir şekilde, daha da yoğun bir şekilde devam ettirmesi gerektiğini ifade ettik. İnşallah bu ziyaretin ve bundan sonra her ik partinin yapacağı görüşmelerin, hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenabıallah'tan diliyorum" diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARI SİYASİ ŞANTAJLA KARŞI KARŞIYA KALDI'

Yeniden Refah Partisi'nin Konya'da kazandığı 6 belediyenin hepsinin AK Parti'ye geçmesini değerlendiren Erbakan, "Seçimden sonra adeta yeniden Refah Partisi'nden bir intikam alma güdüsüyle, duygusuyla ve Sayın Cumhurbaşkanının 'Bunları silkeleyelim' sözleri doğrultusunda çalışma yapıldı. Burada belediye başkanları ciddi bir siyasi şantajla karşı karşıya kaldılar. Bu baskılar dolayısıyla veya birtakım sağlanacak kolaylıklar ve menfaatler dolayısıyla da maalesef omurgalı bir duruş sergileyemediler. Milletin iradesine sahip çıkamadılar. Ancak bu sadece Yeniden Refah Partisi için değil, diğer siyasi partilerde de olan bir olay. İktidarın gücü ve baskısı, siyasi avantajı dolayısıyla bugün diğer siyasi partilerden de CHP'den de belediye başkanlarının, milletvekillerinin iktidar kanadına geçtiğini, AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz. Ancak şunu da ifade etmek isterim; biz 31 Mart yerel seçimlerine girerken 520 bin üyemiz vardı. Bugün 655 bine yakın bir üyeye sahibiz. Dolayısıyla birkaç tane belediye başkanının ayrılmış olması bizim yürüyüşümüzü olumsuz etkilemeyecektir. Bir yandan 130 binden fazla yeni üyeyi partimize kazandırmışız ve emin adımlarla kararlı bir şekilde hedefe doğru yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLER DAHA KAÇ 23 YIL SABRETSİN'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da emekliler ile ilgili başlattıkları imza kampanyasına ilişkin, "Emeklilerimizle alakalı yılbaşında yeterli oranda yapılmayan zam karşısında bir kanun teklifi vermiştim Saadet Partisi Genel Başkanı olarak. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesi çıkarılması, diğer emeklilerin de ödedikleri prim oranına göre aynı oranda artırılması teklifini vermiştik. Bu kanun teklifi bekliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu çağrımızın daha da etkili olabilmesi için bir imza kampanyası yaptık. 1 milyon 214 binden fazla insan bu kampanyaya destek açıklaması yaptı. Ama karşıdaki irade, toplumun bu ihtiyaçlarından, gerçeklerinden o kadar uzak ki geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli maaşları konuşuldu. Emekli maaşları dışında her şey konuşuldu. Kavga vardı, gürültü vardı, hamasi cümleler vardı; yani her şey gelmişti ama final kısmına geldiğimizde, oylama kısmına geldiğimizde emeklilerimiz 20 bin lira gibi bir ücrete mahkum edildi. İktidar cenahına baktığımızda, 'Efendim kaynak yok. Kaynak olsa biz bu emeklilerimize desteği sağlayacağız' diye biraz daha sabır istediler emeklilerimizden. Emeklilerimiz 23 yıldır sabrediyorlar. Daha kaç 23 yıl sabretmeleri gerekiyor ki insanca yaşama ulaşabilsinler" açıklamasında bulundu.