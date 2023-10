Saadet Partisi İsrail Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

SP Edirne Teşkilatı başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. SP Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Gazze'nin adeta toplu mezara dönüştürülmeye çalışıldığını belirterek, İsrail'in soykırım yaptığını ve savaş suçu işlediğini söyledi. Tekin, "İsrail işgal rejimi; 1948'den bu yana adım adım Filistin topraklarını işgal etmekte; akılalmaz zulüm ve cinayetlerle dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirmektedir. Geçmişte Sabra ve Şatilla'da, El Halil'de, Kudüs'te gerçekleşen katliamlarına, 2023 senesinde Gazze'de devam ediyorlar. İsrail ; Gazze'de, dünya tarihinin en alçak soykırımına devam ediyor. Çocuk hastaneleri, ambulanslar, evler bombalanıyor; fosfor bombaları ile her gün yeni savaş suçları işleniyor; su, elektrik ve internet kesilerek Gazze adeta bir toplu mezara dönüştürülmeye çalışılıyor" dedi.

'İSRAİL ZULMUNÜ HER GEÇEN GÜN ARTIRDI'

7 Ekim'de Filistinli direnişçilerin meşru müdafaa hakkını kullandığını, sonrasında ise İsrail'in dünya çapında büyük bir algı operasyonuna başladığını belirten Tekin, "Sözde aydınlar, sözde akademisyenler, en büyük medya grupları, global şirketler bu sahtekarlığa destek verdi. Ancak yalancının mumu yatsıyı göremeden söndü. Haddi aşmada durdurak bilmeyen İsrail, her geçen gün zulmünü artırdı. Yeryüzünün en zalim terör örgütü İsrail, dünyanın gözleri önünde, alçak saldırılarından birini daha gerçekleştirdi: 'Bu kadar da alçalmazlar' zannıyla hastane bahçesine, otoparkına çoluk çocuk yerleşen binlerce mazlumu güdümlü füzesiyle vurdu. Evet, katil İsrail, masumların sığındığı bir hastaneyi acımasızca vurdu. Binden fazla masumu oracıkta katletti. Tarihin sayfalarında utançla bahsedilecek, binlerce yıl geçse dahi lanetle anılacak bir katliamı gerçekleştirdiler" diye konuştu.

'BİDEN YALANLARINI SIRALADI'

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i desteklemesine de tepki gösteren Tekin, "Her şey apaçık ortadayken yeryüzündeki tüm kötülüklerin, vahşetin ve katliamın suç ortağı; istisnasız her teröristin hamisi olan Amerika'nın ayakta durmaktan aciz Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek, göz göre göre hayasızca yalanlarını sıraladı. Neymiş, hastane saldırısını yanında oturan eli kanlı katil değil; öbürleri gerçekleştirmiş, Hamas'ın işiymiş. Açıkça ifade ediyorum; rezil Biden, tarihin en necis yalanlarından birini arsızca söyledi. Herhalde dünyayı aldatacağını zannediyor. Bu İsrail'in de Amerika'nın da cemaziyelevvelini biliriz" dedi. 'HİÇ Mİ UTANMANIZ KALMADI, NEREDESİNİZ'

?Tekin, "Batı'da bir kişinin canı yansa bas bas bağıran, egemen güçlerle bir olup harekete geçenler, neredesiniz? Katil İsrail binlerce çocuğu öldürüyor; hiç mi utanmanız kalmadı, neredesiniz? Rusya-Ukrayna savaşında bütün uluslararası kamuoyunu harekete geçiren uluslararası hukukçular, sözde barışı sağlayacak olan kurumlar, insanlığın önüne sunmuş olduğunuz bütün hukuk müktesebatı, Filistinli çocukların cansız bedenleri altında ezilmiştir, yok hükmündedir. Ancak unutmayın; arzın ve arşın, gök kubbenin sahibi olan Allah, Demir Kubbe'nin sahiplerinin kirli oyunlarını başlarına geçirecektir" diye konuştu.