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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Zonguldak'ta Kongre Düzenledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Zonguldak'ta Kongre Düzenledi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak'ta partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki adaletsizliklere dikkat çeken Arıkan, çözüm odaklı politikalarla Türkiye'nin büyümesi için kucaklaşma çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Zonguldak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Arıkan, Gazze'de bugün hala adaletsizliğin, zulmün hüküm sürdüğünü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tüm insanlığın bir sınavı olduğunu söyledi.

Gazze'ye düşecek bombaların durmasını canı gönülden istediklerini ifade eden Arıkan, Gazze'de sadece ateşkesi değil, işgalin kesilmesini de istediklerini kaydetti.

Arıkan, ateşkes sürecini yakından takip ettiklerini aktararak, Siyonizm'le mücadelede en ön safta olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Arıkan, Saadet Partisi olarak gerçek gündemlerinin ekonomi olduğunu vurgulayarak, "Bizim gerçek gündemimiz hayat pahalılığıdır, bunlara bağlı olarak ekonomik sıkıntılardan doğan sorunlardan dolayı sosyal çürümedir. Bunların çözümü için bundan sonra takatimizin sonuna kadar çalışacağız inşallah." diye konuştu.

"Kutuplaşmayla değil, kucaklaşmayla Türkiye'yi büyüteceğiz"

Arıkan, değerlere sahip çıkarak siyaset yapmak mecburiyetinde olduklarını dile getirerek, "Oy gelsin de nasıl gelirse gelsin" anlayışının Milli Görüş kitabında yazmadığını söyledi.

Yeni nesil siyaset anlayışını Türkiye'ye hakim kılmak istediklerini belirten Arıkan, yeni nesil siyasetten kasıtlarının bir anlayış değişikliği olduğunu kaydetti.

Arıkan, muhalefet anlayışını yeniden yapılandıracaklarını da ifade ederek, "Sadece şikayet eden, kızan, suçlayan değil, çözüm üreten, anlatan, dahil eden, birleştiren bir anlayışı Türkiye'ye hakim kılacağız. İkincisi, Saadet Partisi olarak kararsız seçmenlere odaklanacağız. Kutuplaşmayla değil, kucaklaşmayla Türkiye'yi büyüteceğiz. Toplumu ayrıştırmadan, farklı kesimlerin ortak hassasiyetlerini gözeten bir yaklaşımı Türkiye'ye hakim kılacağız. Toplumla bütünleşmeden mesajımızı anlatamayız. Mesajımızı insanımıza en uygun, en etkili biçimde, merhametle, şefkat diliyle ulaşacağız." dedi.

Konuşmasının ardından Arıkan'a Devrek bastonu takdim edildi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde görev alan madencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Arıkan, daha sonra partiye üye olan 85 yaşındaki Seyide Şanal'a rozet taktı.

Kongre sonrası Arıkan, kentteki özel bir maden ocağına inerek madencilerle sohbet etti.

Tek listeyle gidilen kongrede Burak Erol, il başkanlığına yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Politika
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