Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Gerekli tüm adımları atacağız
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Çözümünün adresi Ankara'dır, makam belli, Gazi Meclis'tir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Çözümünün adresi Ankara'dır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Çözümünün adresi Ankara'dır. Makam belli, Gazi Meclis'tir" dedi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, 8. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyasi partilerden temsilciler ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Arıkan, "Malumunuz ülkemizde, bölgemizde, dünyamızda çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kimisi fırsat diyor, kimisi tarihin dönüm noktası diye isimlendiriyor. Kaç yıldır müjdeli haberleri bekleyip duruyoruz. Kaç aydır acaba müjdeli bir haber olacak mı diye takipteyiz. En son medyadan haberler alıyoruz. Acaba bugün müjdeli bir haber gelir mi? Açıkçası Cumhurbaşkanımız dahil hepimiz bekliyoruz. Bir bakıyorsunuz kritik bir açıklama İtalya'dan geliyor. Bir bakıyorsunuz yeni bir gelişmeyi sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz. En başından beri şunu ifade ediyorum; bu ülkenin, bu coğrafyanın en önemli meseleleri gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardında yürütülmemelidir, yürütülemez. Çünkü değerli kardeşlerim biz bu filmi daha önce defalarca izledik. Sadece Oslo'da, sadece Kandil'de, sadece İmralı'da yürütülen süreçlerde nasıl bir hayat kırıklığına uğradığımızı, nasıl bir hayat kırıklığına dönüştüğünü acı tecrübelerle hatırlıyoruz. PKK'nın açıklamasını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Elbette barışın yanındayız. Terörün temizlenmesini en çok izleyen teşkilat, en çok isteyen hareket bizim hareketimiz. Ama bugüne kadar yapılan açıklamaların hiç de yabancısı değiliz. Bunlar benzer açıklamalar; 1993, 1995, 1998, 2006, 2009, 2013'te birçok kez söylendi" diye konuştu.

"Çözümünün adresi Ankara'dır"

Saadet Partisi olarak problemin çözülmesi için değil ellerini, vücutlarını taşın altına koyacaklarını söyleyen Arıkan, "Şimdi de bu söylemlerin yedincisi gündemimizdedir. Ancak önceki hatıraları tekrarlamayacağınızın garantisini bizlere vermeniz gerekir. Eğer siz bu garantiyi verecek olursanız, çözüm arıyorsanız, o zaman arkadaşlar adres belli. Bu işin çözümünün adresi Ankara'dır. Makam belli, Gazi Meclis'tir. Temsilci belli, aziz milletimizdir. Adalet çatısı altında yapılacak çözümlerin hepsinin arkasında olduğumuzu tekrar tekrar ifade etmiş olalım inşallah. Ama yine söylüyorum. Kapalı kapı olmayacak. Kimse milletin arkasından iş çevirmeyecek. Şehitlerimizin aziz hatırası asla çiğnenmeyecek. PKK'nın 12. kongresinden çıkanlara bakacağız. Bölgenizde hangi hazırlıklar yapılıyor, yakından takip edeceğiz. En önemli bakacağımız yer de; şehit annelerimizin gözlerine bakacağız. Onlar ne diyor, onu önemseyeceğiz. Bu ülkenin kaderi, milletin bilgisi, iradesi dışında hiçbir şey hiçbir yerde yazılamaz" ifadelerini kullandı.

"Yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 107. sıradayız"

Konuşmasının devamında insanların hükümete ve ekonomi kurmaylarına güvenmediğini belirten Arıkan, "Gittiğimiz her yerde bize en fazla dönüş olan konu ekonomi meclisi. Ekonomiden herkes şikayetçi, herkes dertli. Bizim çözüm önerimiz şu; ilk önce güvenli bir alan oluşturmamız gerekiyor. İnsanların hükümete ve ekonomi kurmaylarına güvenmedikleri bir ortamla karşı karşıyayız. Nereden çıkardık biz bunu? 2024 yılı bu hafta içerisinde politika kurullarımızla toplantı yaptık. Veriler dehşet verici. 2024 yılında dolandırıcılık ve suç oranları yüzde 41 artmış. Uyuşturucu suç oranlarımız yüzde 33 artmış. Sahtecilik suç oranlarımız yüzde 12 artmış. Mafya suç oranları yüzde 33 artmış. Her taraf mafyalarla sarılır hale gelmiş. Bir başka veri ise yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 107. sıradayız arkadaşlar. Organize suç endeksinde dünyada 14. sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 133. sıradayız. Şimdi soruyorum, böyle bir istatistik karşısında kim Türkiye'de yatırım yapmak ister" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.