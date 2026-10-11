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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, 41 projeyle 2,5 milyon gence istihdam vaat etti

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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, 41 projeyle 2,5 milyon gence istihdam vaat etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'daki geleneksel piknikte 41 master proje hazırladıklarını söyledi. Arıkan, projeler hayata geçerse Gayri Safi Milli Hasılanın 528 milyar dolar artacağını, 2,5 milyon gence istihdam sağlanacağını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'nin dört bir tarafında 41 master proje hazırladık. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Gayri Safi Milli Hasılamız 528 milyar dolar artacak. 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayacağız." dedi.

Arıkan, Antalya'da partisinin İl Başkanlığı tarafından Döşemealtı Piknik Alanı'nda düzenlenen "Geleneksel Antalya Saadet Pikniği" programında yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde liyakatli atamalar yapacaklarını, gençlere istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracaklarını belirten Arıkan, gençlerin hayatlarına ahlak ve maneviyatı hediye edeceklerini dile getirdi.

İktidara geldiklerinde, evlilik hayali kuran gençlerin önündeki ekonomik sorunları kaldıracaklarını anlatan Arıkan, "Türkiye'nin dört bir tarafında 41 master proje hazırladık. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Gayri Safi Milli Hasılamız 528 milyar dolar artacak. 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

Arıkan, okullardaki şiddet olaylarına değinerek, Saadet Partisi iktidarlığında okullarda "Okul Sosyal Hizmet" uygulamasını hayata geçireceklerini, okullarda sosyal hizmet uzmanı görevlendireceklerini ifade etti.

Sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale eden değil sorunu önceden fark edip çözüm üreten bir sistem kuracaklarını vurgulayan Arıkan, ekonomik sıkıntı çeken, adalet bekleyen, mağdur durumda sesini duyuramayan insanların sesi olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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