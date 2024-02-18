Saadet Partili başkan adayı Ertekin: Başıboş köpekleri gerekirse uyutacağız

Saadet Partisi'nin İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Mehmet Faruk Ertekin, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

ESENYURT'TA PROJELERİ NELER?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim kapsamında siyasi partilerin adayları projelerini açıklamaya devam ediyor. Saadet Partisi'nin Esenyurt'ta belediye başkan adayı olarak gösterdiği Mehmet Faruk Ertekin, sayılı günler kalan yerel seçimde seçilirse Esenyurt'ta neler yapacağını anlattı.

"RAHATSIZ ETSEK DE, ETMESEK DE ÇÖZECEĞİZ"

İlçede başıboş köpek sorunu olduğuna değinen Ertekin, "Esenyurt halkı emin olsun, biz başıboş köpek sorununu rahatsız etsek de çözeceğiz, rahatsız etmesek de çözeceğiz. dedi. Ertekin, mevcut belediyelerin konuya ilişkin çalışmalarını da "Siyasi çözüm" olarak değerlendirdi.

"BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL"

Ertekin, soruya verdiği yanıtı şu şekilde sürdürdü;

"Onlar 5 bin köpeği kısırlaştırmışsa maalesef yavrulama bundan çok daha fazla. Çözüm bu değil. Köpekler, 6 yaşına kadar yavrulayabiliyor. Barışçıl bir çözüm mümkün değil, ama vahşi görüntüler vermeden bu sorunu çözeceğiz. Bu konuda tepki olsa da olmasa da sorun çözülecek."