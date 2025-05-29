Rusya: "İstanbul, görüşmelerin merkezi konumu haline geliyor"

Rusya: 'İstanbul, görüşmelerin merkezi konumu haline geliyor'
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile görüşmede, "İstanbul, Karadeniz girişimi, tahıl anlaşması ve şimdi de Rusya-Ukrayna müzakereleri dahil olmak üzere birçok konuda görüşmelerin merkezi konumu haline geliyor" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile görüşmede, " İstanbul, Karadeniz girişimi, tahıl anlaşması ve şimdi de Rusya-Ukrayna müzakereleri dahil olmak üzere birçok konuda görüşmelerin merkezi konumu haline geliyor" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moskova'da düzenlenen güvenlikten sorumlu üst düzey temsilcilerin uluslararası toplantısı çerçevesinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile bir araya geldi. Şoygu görüşmede, "İstanbul, Karadeniz girişimi, tahıl anlaşması ve şimdi de Rusya-Ukrayna müzakereleri dahil olmak üzere birçok konuda görüşmelerin merkezi konumu haline geliyor" dedi.

"Ankara'nın önemli çabalarını takdir ediyoruz"

Şoygu müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türk hükümetine teşekkür ederek, "Ankara'nın, özellikle güvenliğin sağlanması ve heyetlerin çalışma şartlarının oluşturulması konusundaki önemli çabalarını takdir ediyoruz" diye konuştu.

Memiş'in Moskova'ya ilk ziyareti olduğuna vurgu yapan Şoygu, toplantıya katılımından dolayı teşekkür etti. Şoygu, "Rus-Türk siyasi diyaloğu her alanda dinamik bir şekilde gelişiyor. Ankara ile aramızdaki bağ, ticaret, ekonomi ve enerji sektörlerinde ortak büyük projelerin başarılı uygulanmasıyla güçleniyor" ifadelerini kullandı.

"İki ülke liderleri arasındaki güvene dayalı diyaloğa bağlıdır"

İki ülke arasındaki ilişkilerin etkinliği hakkında da konuşan Şoygu, "Bu büyük ölçüde iki ülke liderleri arasındaki yoğun ve güvene dayalı diyaloğa bağlıdır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenli olarak telefon görüşmeleri yapmaktadır" dedi. Şoygu, 11 Mayıs'ta liderler arasında geniş çerçeveli bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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