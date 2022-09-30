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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç...

Politika Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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