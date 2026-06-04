Rus Sözcü Zaharova: "Ermenistan'ın AB'ye katılım yolculuğunun masraflarını karşılamayacağız"

. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Asla yapmayacağımız şey, Ermenistan'ın AB'ye katılım yolculuğunun masraflarını karşılamak. Birlik, ülkemize ve diğer ülkelere karşı açıkça düşmanca bir politika izliyor" dedi.

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak seçimler merakla beklenirken Rusya'dan Ermenistan'ın AB entegrasyonunu desteklemediklerine dair açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslarası Ekonomik Forumu kapsamında basına yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde maliyetleri Rusya'nın karşılamayacağını söyledi. "Asla yapmayacağımız şey, Ermenistan'ın AB'ye katılım yolculuğunun masraflarını karşılamak. Birlik, ülkemize ve diğer ülkelere karşı açıkça düşmanca bir politika izliyor ve Kiev'deki teröristleri destekliyor. Sadece desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda onları finanse ediyor" diyen Zahaova, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) arasında seçim yapmadan aynı anda ikisinde de bulunamayacağını kaydetti. Rus Sözcü, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (CSTO) Ermenistan'ın çekildiğini hatırlatarak, "CSTO, Ermenistan çekilmedi. Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) Ermenistan'dan çekilmediği için benzer bir ifade bulamadılar" diyen Zaharova, Ermenistan yönetiminin iki taraf arasında kalmaya çalışması şeklindeki yaklaşımının kimseye yaramadığını da belirterek "Bence bu karışıklığı kışkırtanlar eninde sonunda bir seçim yapmak zorunda kalacaklar. Bunun mevcut seçim kampanyasıyla hiçbir ilgisi yok. Mesele, izlemeyi planladıkları politikayı net bir şekilde ortaya koyma gerekliliğiyle ilgili" dedi.

Ermenistan parlamentosu, 26 Mart 2025'te AB'ye entegrasyon sürecini başlatan yasayı kabul etmişti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yasaya rağmen EAEU'dan ayrılma niyetinde olmadıklarını kaydetmiş ve üyeliğin devam edeceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ermenistan'ın AB entegrasyonunun otomatik olarak EAEU işbirliğini sonlandıracağını bildirmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı