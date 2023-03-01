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Rusya: "ABD, Ukrayna'da zehirli kimyasallar kullanarak provokasyon yapmayı planlıyor"

Politika Haberleri

Rusya: 'ABD, Ukrayna'da zehirli kimyasallar kullanarak provokasyon yapmayı planlıyor'

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı İgor Kirillov, "ABD, Ukrayna'da zehirli kimyasallar kullanarak provokasyon yapmayı planlıyor" dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı İgor Kirillov, "ABD, Ukrayna'da zehirli kimyasallar kullanarak provokasyon yapmayı planlıyor" dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rus askerlerinin özel askeri operasyon bölgesinde kimyasal silah kullanmayı planladığını söylemesi üzerine Kirillov, "Bu bilgiyi ABD ve suç ortaklarının Ukrayna'da zehirli kimyasallar kullanarak provokasyon gerçekleştirme niyeti olarak değerlendiriyoruz. Rusya, gerçek suçluları belirleyip cezalandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kirillov, ABD ve ortaklarının planladıkları provokasyon için hazırlık yaptığını belirterek, "10 Şubat'ta içinde kimyasal maddeler olan bir tren, yabancı uyruklular eşliğinde Kramatorsk'a geldi ve yerel Kuibyshev metalürji fabrikasının bulunduğu bölgeye çekildi. Kargonun Ukrayna Güvenlik Servisi (SZBU) görevlileri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutası gözetiminde boşaltıldı. Vagonda 16 adet kapalı metal kutu vardı. Bunların yarısında kimyasal tehlike işareti, BZ yazısı ve iki kırmızı çizgili işaret bulunuyordu" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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