ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Washington'da "kirli bomba" içeren bir saldırı planladığı yönündeki habere ilişkin, "Washington'a yönelik yakın bir tehdit olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da basın toplantısı düzenledi. Rubio, Microsoft, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve bankacılık sistemlerinde üst üste yaşanan kesintilere değinerek, "Öncelikle şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum ki bu olayların herhangi birinin birbiriyle bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıtımız, hiçbir göstergemiz, hiçbir delilimiz ve hiçbir nedenimiz yok. Özetle, Microsoft olayı, FAA ile bankalarda yaşanan aksaklıkların hiçbir ilgisi yok. Teknik açıdan baktığımızda gördüğümüz bu sorunların birbirleriyle tamamen ilgisiz olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğümüz şey bu. Tüm kanıtlar bunu gösteriyor. Tüm bilgilerimiz bunu gösteriyor. Şu ana kadar, bu olayların herhangi bir şekilde birbiriyle ilişkili olduğuna inanmamız için hiçbir nedenimiz yok" ifadelerini kullandı. Rubio, "Bu olayların herhangi birinin kötü niyetli kişilerle, siber korsanlarla, suçlularla, başka bir devletle veya herhangi bir türden kötü amaçlı aktörle ilgisi olduğuna dair hiçbir kanıtımız veya buna inanmamız için hiçbir nedenimiz yok. Tekrar söylüyorum, bununla ilgili hiçbir kanıtımız yok. Bununla ilgili hiçbir göstergemiz yok. Buna inanmak için hiçbir nedenimiz yok" dedi.

"Her birinin nedenleri de farklı"

Dışişleri Bakanı Rubio, "Dolayısıyla vurgulamak istediğim 3 noktadan ilki, her gün bu teknik arızalarla ilgili raporları görmenin rahatsız edici olduğunu tamamen kabul ediyoruz. Kendi hayatlarımızda da aynı şekilde görüyoruz ve açıkçası sorularınız var, biz de doğru soruları soruyoruz ve doğru cevapları alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. Rubio, "İkinci nokta ise ABD'deki herkesin bilmesini istiyoruz ki bu olayların birbirleriyle bağlantılı olduğuna veya herhangi birinin kötü niyetli bir kişiyle, siber suçluyla, kızgın bir eski çalışanla veya benzeri herhangi bir şeyle ilgisi olduğuna dair kesinlikle hiçbir nedenimiz, hiçbir kanıtımız, hiçbir göstergemiz yok. Bunların her biri birbirinden farklı ve nedenleri de farklı. Bazı durumlarda oldukça teknik detaylar söz konusu olup bunları daha ayrıntılı olarak açıklayabilecek ilgili şirketlere yönlendireceğim, diğer durumlarda ise FAA ve Ulaştırma Bakanı Duffy daha önceki bilgilendirmelerde ve görüşmelerde size zaten açıkladığı gibi farklı nedenler söz konusu. Ama vermek istediğim mesaj bu. Bu konuları çok ciddiye alıyoruz. Her zaman tetikteyiz. ABD halkına, ABD ekonomisine veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturan her şeye karşı her zaman tetikteyiz. Bu konuda her zaman son derece tetikteyiz ve her zaman bunun peşindeyiz. Ancak bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna veya kötü niyetli kişilerin işi olduğuna dair hiçbir belirti görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Washington için yakın bir saldırı tehdidi yok"

Rubio, CNN'in ABD istihbarat değerlendirmelerine dayanarak İran'ın Washington'da "kirli bomba" içeren bir saldırı planladığı yönündeki haberinin ardından endişe olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır, değilim. Bu tür şeyleri önceden tespit edebilme sistemlerimize çok güveniyorum. Yakın bir tehdit olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Rubio, ABD hükümetinin her zaman ülkenin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olup olmadığını gözlemlediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı