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Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Adana Valisi'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Tinca, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Valilik ek binasında gerçekleşen görüşmede, diplomatik ilişkilerin önemi vurgulandı.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Tinca, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Tinca, Valilik ek binasında Elban ile görüştü.

Elban, diplomatik ziyaretlerin, ülkeler arasındaki ilişkilerin korunması ve güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerle son buldu.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Politika

Süleyman Elban Romanya Ankara Adana Politika Haberler

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