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Putin ve Vucic Zafer Günü Kutlamalarında Bir Araya Geldi

Putin ve Vucic Zafer Günü Kutlamalarında Bir Araya Geldi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Moskova'da gerçekleştirilen Zafer Günü törenlerinde bir araya geldi. Görüşmede enerji, askeri iş birliği ve Sırbistan'ın Avrupa ile olan ilişkileri masaya yatırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü törenlerine katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Moskova'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümünün kutlandığı Zafer Günü törenlerine katılan sayılı Avrupalı lider arasında yer aldı.

Vucic tören çerçevesinde Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Görüşmede Putin'in, "Zaferin 80'inci yıl dönümünde, böylesine özel bir günde bizimle Moskova'da olup, yıl dönümü etkinliklerine katılmış olmanız nedeniyle derin bir minnettarlık duyuyoruz. Size bunu yapmamanız yönünde tavsiyelerde bulunduklarını, hatta bazı lojistik zorluklar çıkardıklarını biliyorum. Fakat her şeye rağmen burada bizimlesiniz ve bunu derinden takdir ediyoruz" dediği ifade edildi.

"Putin ile doğal gaz tedariki için uzun vadeli anlaşma konusunda müzakere yürütüyoruz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise yaptığı açıklamada, görüşmenin ana konusunun enerji olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki iş birliğinin birçok yönünü masaya yatırdıklarını kaydeden Vucic, Kosova sorunu ve Batı ülkelerinin Sırbistan'a Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda yaptıkları baskının da gündeme geldiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile askeri iş birliği konusunun da görüşüldüğünü belirten Vucic, "Askeri-teknik iş birliği alanında geçmişten gelen birçok anlaşmamız bulunuyor. Bu çerçevede, iş birliğimizi hem onların hem bizim çıkarlarımızla, hem de uluslararası jeopolitik konjonktürle çelişmeyen bir şekilde nasıl sürdürebileceğimizi görüştük" diye konuştu.

"Kalkınma projeleri için enerji arz güvenliğinin tesis edilmesi gerekiyor"

Putin'le görüşmenin ana konusunun enerji olduğunu vurgulayan Vucic, "Rusya ile yeni bir doğal gaz anlaşması imzalanmasının Sırbistan için hayati önemde olduğunu bir kez daha yineledim. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz son derece önemli yatırım ve kalkınma projeleri için enerji arz güvenliğinin tesis edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Avrupa yolunda ilerlediğini fakat geleneksel dostlarına sırt çevirmediğini vurgulayan Vucic, kendisini Moskova'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti. Vucic, "Bu, karşılıklı menfaatlerimizi ilgilendiren konularda doğrudan görüş alışverişinde bulunmak adına son derece önemli bir fırsat oldu" şeklinde konuştu.

Vucic, Çin Devlet Başkanı Xi ile de görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Moskova'da Zafer Günü kutlamalarına katılan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşme gerçekleştirdi. Konuya ilişkin olarak sosyal medyada yayınladığı açıklamada Vucic, "Bu görüşme, karşılıklı saygı ve halklarımızın refahı yönündeki ortak hedef doğrultusunda çelikten dostluğumuzu daha da geliştirmek için bir fırsat oldu" dedi. Vucic, Çin lideri ile ekonomik iş birliği ve altyapı projelerinin görüştüklerini kaydetti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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