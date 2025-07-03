Putin ve Caparov Moskova'da Ekonomik İlişkileri Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov bir araya geldi. çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da bulunan Caparov ile Kremlin Sarayı'nda görüşen Putin, "Sayın Caparov, değerli dostlar, iyi günler. Sizi Moskova'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kısa süre önce Minsk'te, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesindeki çalışmalarımız kapsamında bir araya gelmiştik. Bence oradaki toplantı ev sahibi ülkenin katkılarıyla oldukça başarılı geçti ve olumlu sonuçlar verdi. İkili ilişkilerimize gelince, çalışma ziyaretiniz sırasında iş birliğimizin tüm yönlerini gözden geçirme fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

" Rusya, Kırgızistan'ın başlıca ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olmaya devam ediyor"

Toplantıda ekonomik konulara değinen Putin, "Bu alandaki ilerlememiz sağlam ve istikrarlı. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmi yüzde 11'in üzerinde arttı, bu yılın ilk dört ayında ise yüzde 17'den fazla artış gösterdi. Bu da hedeflediğimiz sonuçlara ulaştığımızı gösteriyor. Çok sayıda Rus şirketi Kırgızistan'da faaliyet göstermektedir. Rusya, Kırgızistan'ın başlıca ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olmaya devam ediyor ve bu durum geleceğe dönük planlarımızla da destekleniyor. İyi bilinen yatırım fonu etkin bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdiden önemli sayıda proje hayata geçirildi ve bunlar Kırgızistan ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynuyor" diye konuştu.

"Rusça eğitim veren okul sayısını artırma planlarımız da var"

Kültürel iş birliğine ve özellikle eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Rusya Devlet Başkanı, "Şu anda yaklaşık 200 Rus öğretmen, Kırgızistan genelinde 43 okulda görev yapıyor. Yakın zamanda yeni okul inşaat projelerine başladık ve Rusça eğitim veren okul sayısını artırma planlarımız da var. Rus diline Kırgızistan'da verilen özel statüyü özellikle vurgulamak ve bu konuda size teşekkür etmek isterim. Bu, ekonomik alan da dahil olmak üzere birçok alanda daha verimli çalışmamıza imkan tanıyor. İkili ilişkilerimizin ölçeği göz önüne alındığında, elbette ele alınması gereken çok sayıda konu mevcut. Size ve heyetinize tekrar hoş geldiniz demekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Sayın Putin, Kırgız Cumhuriyeti'ni ziyaretinizi büyük bir memnuniyetle bekliyoruz"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov ise görüşmede, "Sayın Putin, sizi yeniden görmekten memnuniyet duyuyorum. Gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür etmek isterim. Bugün, ikili iş birliğimizdeki kilit konuları ele almak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Umuyorum ki, Kırgız-Rus stratejik ortaklığı ve ittifakını, her iki ülkenin yararına olacak şekilde daha da ilerletme konusunda görüş alışverişinde bulunabileceğiz. Ülkelerimiz arasında tam bir karşılıklı anlayış ve güven bulunmaktadır; aramızda herhangi bir siyasi anlaşmazlık veya çelişki yoktur. Sayın Putin, 2025 yılı Kasım ayında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi oturumuna katılımınız kapsamında Kırgız Cumhuriyeti'ni ziyaretinizi büyük bir memnuniyetle bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MOSKOVA