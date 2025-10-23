Haberler

Putin, Trump'ın Görüşmeyi İptal Etmesini Yorumladı

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal ettiği Macaristan görüşmesini değerlendirerek, toplantının önerilmesinin ABD tarafından yapıldığını ve iptal kararının Trump'a ait olabileceğini söyledi. Putin ayrıca, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının etkisiz olacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal ettiği Macaristan görüşmesi hakkında, "Hem toplantının kendisi hem de yeri ABD tarafından önerildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Coğrafya Derneği Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal ettiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye değinerek, "Son telefon görüşmemizde hem toplantının kendisi hem de yeri ABD tarafından önerildi. Elbette ben de bu öneriyi onaylayarak fikirlerimi sundum. Tabii ki görüşmemize iyi hazırlanılması gerektiğini söyledim. Benim ve ABD Başkanı'nın bu görüşmesini hafife alıp beklenen sonuçları elde etmeden görüşmeden ayrılmak hata olurdu" dedi.

Görüşmenin iptalinin Trump'ın kendi kararı olabileceğini belirten Putin, "Büyük ihtimalle Trump görüşmenin ertelenmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarına da değinen Putin, "ABD'nin yeni yaptırımları, Rusya'ya baskı yapma girişimidir. Yeni yaptırımlar, Rusya ekonomisi üzerinde önemli bir etki oluşturmayacak" dedi.

ABD tarafının özellikle Rus petrol şirketlerine getirdiği yaptırım kararlarını da eleştiren Putin, "Rusya'nın küresel enerji dengesine katkısı çok büyük. Küresel enerji dengesini bozmak, bunu yapmaya çalışanların çıkarına değildir. Trump ile yapılan görüşme (son telefon görüşmesi) Rusya'dan yapılan petrol sevkiyatlarının dünya fiyatları üzerindeki etkisini ilgilendiriyordu" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesi halinde, alacağı yanıtın çok sert olacağını belirten Putin, "Rusya'nın, Tomahawk füzeleriyle kendi topraklarına yapılacak saldırılara vereceği karşılık ciddi ve hatta şaşırtıcı olacak. Bu tırmanışı yükseltme girişimidir. Ancak bu tür silahlar Rus topraklarına saldırırsa, tepki çok ciddi, hatta ezici olacaktır. Bunu bir düşünsünler" dedi. - MOSKOVA

