Haberler

Pezeşkiyan, ABD üç kez hedef alsa da diyalogdan kaçınmadıklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ülkeyi üç kez hedef almasına rağmen İran'ın diyalogdan hiçbir zaman kaçınmadığını söyledi. Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasına rağmen kara yoluyla ithalat ve ihracat kanallarını genişletmeyi hedeflediğini de aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD ülkemizi üç kez hedef almış olsa da diyalogdan hiçbir zaman kaçınmadık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda İran-ABD gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, müzakereler sırasında üç kez saldırıya uğramalarına rağmen İran'ın ABD ile diyalogdan "hiçbir zaman kaçınmadığını" belirterek, "ABD ülkemizi üç kez hedef almış olsa da diyalogdan hiçbir zaman kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız. Devlet kademeleri arasında güçlü bir koordinasyon ve sinerji mevcut; herkes sorunları ve eksiklikleri gidermenin yollarını arıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, ABD'nin deniz ablukasına rağmen İran'ın Pakistan, Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan ile kara yolu üzerinden ithalat ve ihracat kanallarını genişletmeyi hedeflediğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?

Olay ona da sıçradı! Beklenen açıklamayı gece yarısı yaptı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan fon krizinin büyüklüğünü böyle anlattı: Ay'a yol yapılabilir

Fon krizindeki rakamı böyle anlattı: Ay'a yol yapmaya yetiyor

Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
İYİ Partili Dalgın: Manipülasyon 1 yıl önce biliniyordu

İYİ Partili Dalgın: Manipülasyon 1 yıl önce biliniyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz

Erdoğan'dan Meclis açılışına damga vuran fon krizi mesajı
Yüksekova'da köy okulu alev alev yandı! Bir vatandaş Türk bayrağını alevlerin arasından kurtardı

Alevlerin arasına girdi, Türk bayrağını son anda kurtardı
Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama

Fener'in yıldızını el üstünde tutuyor: Onun için İstanbul'a gittim