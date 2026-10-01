Pezeşkiyan, ABD üç kez hedef alsa da diyalogdan kaçınmadıklarını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD ülkemizi üç kez hedef almış olsa da diyalogdan hiçbir zaman kaçınmadık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda İran-ABD gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, müzakereler sırasında üç kez saldırıya uğramalarına rağmen İran'ın ABD ile diyalogdan "hiçbir zaman kaçınmadığını" belirterek, "ABD ülkemizi üç kez hedef almış olsa da diyalogdan hiçbir zaman kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız. Devlet kademeleri arasında güçlü bir koordinasyon ve sinerji mevcut; herkes sorunları ve eksiklikleri gidermenin yollarını arıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, ABD'nin deniz ablukasına rağmen İran'ın Pakistan, Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan ile kara yolu üzerinden ithalat ve ihracat kanallarını genişletmeyi hedeflediğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı