Haberler

Prof. Dr. Öz, Vergi Konseyi İcra Kurulu üyeliğine seçildi

Prof. Dr. Öz, Vergi Konseyi İcra Kurulu üyeliğine seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü’nden Prof. Dr. Ersan Öz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi İcra Kurulu üyeliğine atandı. Üç yıl süreyle görev yapacak Öz’ün atanması, üniversite ve Denizli için gurur kaynağı oldu.

Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi İcra Kurulu üyeliğine atandı. Bu önemli görev, hem Pamukkale Üniversitesi hem de Denizli adına büyük bir gurur kaynağı olarak değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan Vergi Konseyi, vergi politikalarının geliştirilmesi sürecinde kamu yönetimi ile mükellefler arasında köprü görevi üstlenen önemli bir danışma ve koordinasyon platformu olarak faaliyet gösteriyor. Konsey, farklı kesimlerin temsil edildiği yapısıyla, vergi sistemine ilişkin politika önerileri geliştirilmesi ve mali raporların hazırlanması süreçlerinde aktif rol oynuyor.

Vergi Konseyi İcra Kurulu toplam 11 üyeden oluşuyor. Yapıda, maliye ve ekonomi alanında uzman akademisyenler de yer alırken, Türkiye genelinde bu alanda çalışma yürüten seçkin öğretim üyeleri arasından belirlenen

isimlerin üç yıllık süreyle görev yaptığı bildirildi. Bu kapsamda iki akademisyenin kurulda yer alması, bilimsel yaklaşımın politika üretim süreçlerine entegre edilmesi açısından önem taşıyor.

Prof. Dr. Ersan Öz'ün bu göreve seçilmesi, akademik birikiminin ve mali alanlardaki çalışmalarının ulusal ölçekte karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Denizli için gurur kaynağı

Pamukkale Üniversitesi'nde yürüttüğü akademik ve idari görevlerle tanınan Prof. Dr. Ersan Öz'ün Vergi Konseyi İcra Kurulu'nda yer alması, üniversite camiasında da memnuniyetle karşılandı. Bu atamanın hem Türkiye'nin vergi politikalarının geliştirilmesine katkı sunması hem de akademi ile kamu yönetimi arasındaki iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil

YSK'dan beklenen açıklama geldi! İşte CHP'ye reddin gerekçesi
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da dehşete düşüren olay! Denizde kadın cesedi bulundu
Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi

263 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı