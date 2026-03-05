CHP Lideri Özgür Özel, Çiftçilere Destek Sözü Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz sadece zirai kredilerin değil, çiftçinin ziraat için kullandığı bütün kredilerin geldiğimizde faizlerini bir kereye mahsus tamamen sileceğiz. Ana parayı da 5'e böleceğiz ve çiftçilerin hepsine bir nefes alma imkanı yaratacağız" dedi.

CHP Lideri Özel, Haymana'da bir otelde düzenlenen 'Haymana Belediyesi Çiftçiler Buluşması İftar Programı'na katıldı. Programda Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç eşlik etti. Özel iftarın ardından yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın Haymana'da seçimi kazanmamasına rağmen Haymana halkına sırtını dönmediğini söyleyerek, "3,7 milyar lirayı, bunun bin katı kadar bir hizmeti Haymana'ya getirmiş olarak geldi. İlçedeki 27 bin 300 çiftçiye 111 milyon liralık destek sağlamış olarak geldi. 3 bin haneye 44 milyon lira sosyal destek yapmış olarak geldi. Her gün 110 aileye ücretsiz ekmek dağıtıyor olmanın, bin 416 emekli hanesine 34,2 milyon liralık destek veriyor olmanın, 650 aileye doğalgaz desteği, 2 bin 260 aileye kömür desteği yapıyor olmuş olanın, 461 gencin sınava hazırlanmasını üstlenmiş olmanın ve Haymana'ya toplam 200 milyon lira sosyal yardım yapmış olmanın verdiği mutlulukla, iç huzuruyla ve güvenle geldi. Biz genç belediye başkanımıza inandık. Suyu sıcak, havası sert, insanı mert Haymana ona inandı. Cumhuriyet'in son kalesi olan ve en zorlu günlerde Ankara'yı savunan, Ankara'yı teslim etmeyen, düşmanı püskürten ve daha sonra da Cumhuriyet'e en çok sahip çıkan yerlerden biri olarak, elleri toprak kokan, yüreği vatan için atan Haymanalılara hizmet etmek için yola çıktı" diye konuştu.

'KÜÇÜCÜK İLÇEYİ YARIM MİLYAR LİRA BORÇLA DEVRALDI'

Özel, "Levent Başkan bu ilçeyi, bu küçücük ilçeyi, ben ilk duyduğumda inanamadım, kontrol ettirdim. 430 milyon lira borçla devraldı. Yani yarım milyar lira borç. Yarım milyar lira borç var mı? Var. Nerede var? 250 bin, 300 bin, 500 bin nüfuslu ilçelerde yarım milyar lira borç olur. 26 bin nüfuslu ilçede yarım milyar lira borç olur mu? Olmuş. Ödenir mi? Vallahi ödenmez diye düşünüyorduk. O günlerde sizler biliyorsunuz, belediye personeline maaş ödeyemez durumdaydı. Tutumlulukla, israf yapmayarak, işte gidip bir şekilde çöp arabalarını hibe olarak, ücretsiz bulup alıp oraya kendi personelini oturtup, ayda işte 1,5 milyon lira çöpten tasarruf ederek, dönüp öbür tarafta bir başka tasarruf yaparak. Teker teker anlatmayayım ama bir kere personelin hiçbirine borç kalmamış. Bu çok önemli bir iş. Borçlar hızlı azalıyor" ifadelerini kullandı.

'BORÇLARI BİTİRİP YATIRIM DA YAPMIŞ'

Haymana Belediye Başkanı Koç'un, borçları önemli miktarda azaltmış olduğunu vurgulayan Özel, "Bunun üzerine ilçeye bir kent meydanı yapmış Kent sofrası yapmış. Kapalı ve açık düğün salonlarını yapmış. Kadınlar lokali yapmış. Kapalı çarşı yapmış. Otopark yapmış. Gençler için LGS ve YKS kursları açmış. Ücretsiz otobüs taşımacılığı başlatmış. Çiftçiler için Selektör Tesisi'ni kurmuş. Çamur Banyosu, Medrese Kaplıcası, Et ve Süt Entegre Tesisi için de başlamış, neredeyse bitirmek üzereymiş. Vallahi billahi hepiniz adına da partim adına da Levent Başkan'ı alnından öpüyorum. Levent Başkan'a da bunu söyleyince 'Başkanım arkamda Mansur Yavaş var' diyor her seferinde. Hepiniz adına Mansur Başkan'ı da alnından öpüyorum" açıklamasında bulundu.

'ALIM GARANTİLİ ÜRETİM MODELİNİ GETİRECEĞİZ'

Özel, Haymana'da sanayi olursa nüfus kaybetmeyeceğini söyleyerek, "Haymanalı çiftçiler beş destekleme hak ediyor, kanuna göre. Ama bir destekleme alıyorlar. Yani 772 milyar lira destekleme alacakken çiftçi bu ülkede bu sene bütçeye 168 milyar lira koydu. Gelecek sene de durum geçen senekinden farklı olmayacak demektir bu. Bu kadar net. Peki biz ne yapacağız? Biz şunu yapacağız. Bir kere çiftçinin borcu var mı? Var. Ama bu borç zirai kredi borcu değil çoğunlukla. Niye? Gidiyorsun Ziraat Bankası'na, zirai krediyi günde 2-3 kişiye ya kullandırıyor ya kullandırmıyor. Ama para lazım. Mecburen gidiyorsun özel bankalara ya da devlet bankalarına, zirai kredi değil de tüketici kredisi, ıvır zıvır kredisine yönlendiriyorlar. Biz sadece zirai kredilerin değil, çiftçinin ziraat için kullandığı bütün kredilerin geldiğimizde faizlerini bir kereye mahsus tamamen sileceğiz. Ana parayı da beşe böleceğiz ve çiftçilerin hepsine bir nefes alma imkanı yaratacağız. Mazotta yüzde 40 sadece KDV var, üstüne bir de ÖTV var. Biz mazottan ÖTV'yi kaldıracağız ve nasıl AK Parti iktidarı denizdeki gemilere, yatlara, kotralara ÖTV'siz mazot veriyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da mazot pompada bugün olduğu gibi 65 lira değil, mazot çiftçiler için 31-32 lira olacak. Tarımda alım garantili üretim modelini getireceğiz. Sezon başlarken çiftçi ne ekeceğini, ne destekleme alacağını, kaç paraya satacağını ve kime satacağını bilecek" değerlendirmesinde bulundu.

'BİR PEDRO SÁNCHEZ OLAMIYORUZ'

İran'da 160 tane kız çocuğunun daha ilk günden öldüğünü kaydeden Özel, "Bugün okuduğuma göre bin 500'e yakın İran'da Müslüman öldü. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi, Irak Savaşı'nda baba Bush'un kuyruğuna takılıp 1 Mart Tezkeresi getirip, az daha Amerikan Johnny'lerini Mersin Limanı'ndan sokup güneydoğuya altı tane üs kurdurup, Irak'ı oradan işgal ettireceklerdi. Rahmetli Baykal ve 22'nci dönem arkadaşlarımız buna mani oldular. Şimdi yine aynı kafa, İran'a karşı yapılan operasyonlara göstermesi gerektiği gibi tepkiyi göstermiyor. Trump korkusundan. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez 'Üslerimi kullandırmam, savaşa karşıyım' diyor. Ama ama Pedro Sánchez İspanyol. Arada dünya yol var, komşuluk yok. Adam Hristiyan. Ama biz komşuyuz, akrabayız, yan yanayız. Aynı dindeniz. Ramazan mübarek günde bir Pedro Sánchez olamıyoruz. Onun için hem İran'daki saldırılara karşı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Trump'tan değil Allah'tan korkmaya davet ediyorum. Hem de diğer taraftan eli kanlı Netanyahu ile birlikte Gazze'yi işgal planında 'Buradan Filistinlileri süpüreceğiz, oraya biz gideceğiz oteller dikeceğiz, oraya kumarhaneler yapacağız, doğalgazına da biz çökeceğiz' diyen Trump'ın Gazze'yi işgal masasından bir an önce kalkmasını, Filistin'in yanında durmasını bekliyorum" diye konuştu.

'İLK MİLLETVEKİLLERİ KAMPINI HAYMANA'DA YAPACAĞIZ'

Özel, "Bundan sonra sözümüz söz olsun, ilk milletvekilleri kampı, birkaç ay içinde olur. Haymana'da yapılacak, bütün basın kampı Haymana'dan takip edecek. Belediye başkanları toplantılarımız oluyor, İç Anadolu bölgesi belediye başkanları toplantısını, genel başkan yardımcım burada, mayıs ayının başında ya da nisan sonunda Haymana'da yapacak ve bütün belediye başkanları buraya gelecek. Ben de ramazandan sonra Mansur Başkanımız, Ankara'nın bütün belediye başkanları, ilçe başkanlarımız ve Ankara milletvekillerimizle birlikte Haymana'ya geleceğim, bir hafta sonumu Haymana'da sizlerle geçireceğim" dedi.

