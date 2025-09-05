Özgür Özel: Ne bir adım geri atacağız, ne de bir santim eğileceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkeye bu Cumhuriyet'i kazandırmışların partisinde ne moral bozukluğu olur ne saldırılardan yılma olur ne bir adım geriye atma olur. Ne bir adım geri atacağız ne bir kelime eksik söyleyeceğiz ne de bir santim eğileceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; eğer biz bir kelime eksik söylersek bu milleti susturacaklar" dedi.

CHP'nin yeni parti programının belirlenmesi kapsamında parti genel merkezinde 'Program Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri, 81 il teşkilatı ve partililer katıldı. Burada konuşan Özel, akademisyenler, uzmanlar, bilim insanları, bürokratlar ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan kadronun genel merkezi bir fikir fabrikasına dönüştüreceğini belirterek, "Demokrasiden kalkınmaya, sosyal adaletten sanayi politikalarına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden gençlik politikalarına, ekonomiden ticarete her başlıkta ülkemizin gelecek yıllarını şekillendirecek yaklaşımları ortaya çıkaracağız. En önemlisi de Türkiye'nin günümüzde çok ihtiyaç duyduğu; katılımcı, kapsayıcı, çok sesli, ortak akla dayalı yönetim ve siyaset anlayışımız, bugün çalıştayımızda çalışma yöntemimizi ortaya koyacak. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimize karar verirken, bu süreçte de Türkiye'yi vadettiğimiz şekilde yöneteceğiz. Yuvarlak masalarda birlikte üretecek, birlikte tartışacak, farklı alanlardaki deneyimlerden ve masaya gelmiş çalışmalardan son şekline giderken, yine ortak akılla karar verme yöntemini tercih edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, çalıştay sonrasında önlerinde daha çok yol olduğunu vurgulayarak, "Bugün ve bu hafta parti programımız sizlerin emekleri, yarın gençlerin ortaya koyacakları katkılar ve sonraki iki günde de örgütümüzün yapacağı katkılarla son şeklini almaya başlayacak. Ama bu partimizin programı; önümüzde bir hükümet programı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin ortaya koyacağı bir iktidar programı olacak. O programla ilgili de Genel Sekreterimiz ki aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin de icra kurulu üyelerinden birisi olarak, buraya, bugün bu salona davet edemediğimiz, bu binada 10 büyük salonda kurulacak çok sayıda yuvarlak masaya oturtamadığımız ama burada olma iradesini bize iletmiş olan herkesin emeğinden yararlanmaya, enerjisinden yararlanmaya, yapmak istediği katkıları bundan sonraki süreçlere dahil etmeye gayret gösterecekler. Bu konuda kapıların ardına kadar açık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'UMUDUMUZ GERİLEMEDİ, DİRENCİMİZ AZALMADI'

Tabloya bakıldığında durumun çok kötü ve karanlık olduğunu kaydeden Özel, "Bu şartlar altında halen daha umudumuzun şu kadar gerilemediğini, direncimizin şu kadar azalmadığını ve mücadele azmimizin ilk günkünden geride olmadığını hepinizin bilmesini isterim. Ne bekliyorduk? Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir teslim için bizi mi bekleyecekti? Elbette böyle olacak. Bu kadar suça bulaşmış, bu kadar kirlenmiş, geçmişte bugün bizlere yapıştırmaya çalıştıkları, haksız şekilde yüzyılın yolsuzluğunu kendi kendilerine ortaya çıkarmışlar, bütün kanıtlar ortaya dökülmüş. Kanıtlar toplanırken, deliller usulüne uygun toplanmadı diye kovuşturmaya geçirilmemiş. Önce inkar edilmiş, hani şimdi arayıp arayıp bulamadıkları, 'Mutlaka bir kasa olacak, içinden para çıkacak' dedikleri yerde, bizden mühür çıkıyor, korumanın kurşunu çıkıyor. Ama ayakkabı kutularından, kasalardan balya balya paralar çıkmış. 'Önce onlar koydu yatak odama bunları' demişler, sonra faiziyle geri istemişler. Öyle bir sürecin içinden geçenleri, 'Aramızda kardeşlik hukuku var' diyenlerin birbirinin boğazını sıktığı, birbirine darbe yaptığı, birlikte kurulan partideki 33 kurucudan 31'inin partide olmadığı ve sadece ve sadece artık biat edenlerin, övenlerin, 'Yok bunu da iyi yaptınız' diyenlerin parti yönetiminde ve ülke yönetiminde olduğu, liyakatsiz, sadece sadakate dayanan güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğu; çünkü en güçlü bağ suç ortaklığı bağıdır. Suç ortaklığı bağıyla birbirine bağlı olanların, varıp da normal yollardan güle oynaya bir iktidar devir teslimi yapmayacakları belliydi" açıklamasında bulundu.

Özel, şartların 100 yıl öncesinden ağır olmadığını söyleyerek, "Bu ülkeye bu Cumhuriyet'i kazandırmışların partisinde ne moral bozukluğu olur ne saldırılardan yılma olur ne bir adım geriye atma olur. Hep söylediğimizi söyleyerek bitiririm. Ne bir adım geri atacağız ne bir kelime eksik söyleyeceğiz ne bir santim eğileceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki eğer biz bir kelime eksik söylersek bu milleti susturacaklar. Bu milleti konuşmaya, yüksek sesle tartışmaya biz alıştırdık, biz başardık bunu. Eğer bir adım geriye atarsak, bizi 100 yıl geriye götürecekler. O 100 yıl geri ki karanlıktan bugünlere biz getirdik. ve bir santim eğilirsek biz, onlar bu millete diz çöktürecekler" dedi.