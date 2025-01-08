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Özgür Özel'den arabaşı çorbası üzerinden enflasyon hesabı

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Daha önce asgari ücretlinin alım gücünün çeyrek altın üzerinden düştüğünü anlatan CHP lideri Özgür Özel, bu sefer Konya'da arabaşı ve etli ekmek üzerinden enflasyon hesabı yaptı. Özel, "Geçen sene arabaşı yapmak 238 lira tutuyormuş. Bu sene 506 lira olmuş. Tayyip Bey, 17 bin lira verdiğin asgari ücretle 71 sefer kaynarmış. Bu sene verdiğin asgari ücretle 44 tane kaynıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yönettiği belediyeleri ziyaretlerine devam ediyor. Özel bu kapsamda Cihanbeyli ve Ereğli ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret etmek için Konya'ya geldi. Daha önce çeyrek altın üzerinden enflasyonun düştüğünü belirten Özel burada da ifadelerini tekrar etti.

Özgür Özel'den arabaşı çorbası üzerinden enflasyon hesabı

"EMEKLİ MAAŞIYLA 2,5 ÇEYREK ALTIN ALINABİLİYOR"

Özel, "Diyorum ki çeyrek altın hesabı bozulmaz. Tayyip Bey kızıyor. Çeyrek altın hesabı şu; 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde bir emekli, tam sekiz çeyrek altın alabiliyordu. Aldığı en düşük emekli maaşıyla. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin lira, ancak 2,5 çeyrek altın alabildi. Bunu asla unutmayın, unutturmayın. Tayyip Bey'in geldiği gün, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 2,5 çeyrek altın." diye konuştu.

Özgür Özel'den arabaşı çorbası üzerinden enflasyon hesabı

ÖZEL'DEN ARABAŞI ÇORBASIYLA ENFLASYON HESABI

Özgür Özel, iktidarın ekonomi politikalarla ilgili eleştirilerini bu sefer kentin ünlü lezzetleri olan etli ekmek ve arabaşı çorbasıyla yaptı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Altın hesabına kızıyorsun; Malatya'da kayısı. Erzurum'da cağ kebabı, Manisa'da üzüm, Tekirdağ'da buğday, gittiğimiz her yerde, Antep'te fıstık fiyatı üzerinden hesap yaptım. Peki, Cihanbeyli'de ne üzerinden yapalım? Birazcık Tayyip Bey'i şaşırtalım. Arabaşı çorbasına bakalım. Ne var çorbanın içinde? Un var, tavuk var, salça var, tereyağı var. Tayyip Bey, tavuk 1 yılda yüzde 95 zamlanmış. Un, yüzde 87 zamlanmış. Salça yüzde 207 zamlanmış. Tereyağı yüzde 103 zamlanmış. Geçen sene arabaşı yapmak için un, tavuk, salça, tereyağını koydun mu, 238 lira tutuyormuş. Bu sene 506 lira olmuş. Tayyip Bey, 17 bin lira verdiğin asgari ücretle 71 sefer kaynarmış. Bu sene verdiğin asgari ücretle 44 tane kaynıyor. Nerede 7, nerede 44? Tayyip Bey, altın hesabını beğenmedin, al sana arabaşı hesabı. Bir hesap daha yapayım. Bir de ne var Konya'da? Etli ekmek var. Tayyip Bey, etli ekmeği geçen yıl porsiyonu 120 liraymış. Doğru mu? Bu sene olmuş 220 lira. Yüzde 84 zamlanmış. Geçen sene bir emekli aldığı maaşla 83 porsiyon etli ekmek alırmış. Bu sene verdiğin maaşla 66 porsiyon alabiliyor. Altın hesabı da şaşmıyor, kayısı hesabı da şaşmıyor. Dönüyorsun arabaşı da sen şaşmıyor. En son etli ekmek de şaşmıyor. Şaşan bir tek şey var. Bu sana oy veren galiba Konyalılar, 'Ya oyu alırken yüzümüze gülüyor da sonra bize nasıl sırtını dönüyor diye bu Tayyip Bey' diye sana şaşıyorlar. Ama bir daha şaşırmayız. 'Önümüze gelen sandıkta hesabını soracağız' diyorlar."

Özgür Özel'den arabaşı çorbası üzerinden enflasyon hesabı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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