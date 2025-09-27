Özgür Özel: Mansur Başkan gibi namus timsaline laf atıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tertemiz insanlara iftira atıp Mansur başkana uzanmaya çalışıyorlar. Mansur Başkana uzanan kirli elleri bu millet kırar. Mansur Başkan gibi namus timsaline laf atıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Zafer Meydanı'ndaki mitingde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın selamlama konuşmasının ardından CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan tarafından Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu. Ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel kalabalığa seslendi. Siyasi partilerin Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda miting yaptığına değinen Özel, "İktidar partisi de geliyor ve son zamanlarda şu arama noktasına kadar zor varıyor. O arama noktasının iki katını dolduran Afyonkarahisarlılara helal olsun" dedi.

'NE OLDU MEŞRUİYET, UÇTU GİTTİ'

Afyonkarahisar'ın geçmişte 'AK Parti'nin kalesi' olarak adlandırıldığından bahseden Özel, "AK Parti'nin kalesi olan yerde meydan inliyor, 'Erdoğan istifa' diye. Ne oldu meşruiyet, uçtu gitti. Meşruiyet bu meydanda olacakken Trump'ta arandı. Şimdi meydan, 'istifa' diyor. Hadi bakalım Erdoğan, Afyonluların elinden seni Donald Trump kurtarsın da göreyim. Ey, Erdoğan, altına sandalye sürmekle, altından sandalye çekmekle, olur olmaz övgüler dizmekle, karşısına dizdiği memleketin bakanlarına çocuk muamelesi yapmakla, 'Çok akıllıymış bunlar' demekle olmuyor. Meydanlarda oluyor bu iş" diye konuştu.

'MEMUR AYDA 9 ÇEYREK ALTIN KAYBETMİŞ'

1 gram altının 5 bin lirayı geçtiğini anlatan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bundan 23 yıl önce AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Eğer Tayyip Erdoğan geldiğinden bugüne hiçbir şeyi iyileştirmese ama emekliye de ilişmese olduğu gibi kalsa, bugün emekli 56 bin lira alacak. 16 bin lira yoksulluk, açlık sefalet demek. Asgari ücretli Tayyip Erdoğan geldiğinde 7 çeyrek alıyordu. Emekçiye dokunmasa 50 bin lira alacakken asgari ücretli bugün 22 bin lira alıyor. Hesabı herkes şöyle yapsın; Tayyip Erdoğan'dan kurtulursam asgari ücret 50 bin lira, emekli maaşı 56 bin lira olur. Memurun aldığı 14,5 çeyrek altının bugün geldiği nokta 5,5 çeyrek altın. Memur ayda 9 çeyrek altın kaybetmiş. Bu iktidar emekçiye, emekliye iyi gelmedi. İktidar, zengine, yandaşa, işi gücü tıkırında olanlara iyi gelen iktidardır."

'BİR DEVİR KAPANACAK BİR BAŞKA DEVİR BAŞLAYACAK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı eleştiren Özel, "Şaka gibi, asabımızı sınar gibi çıkıyorlar karşımıza, bakan çıkıp 'Tasarruf yapacaksak emekliden, asgari ücretliden yapacağız' diyor. Avrupa'da son 10 yılda asgari ücretin en az arttığı ülkeyiz. AKP geldiğinde 10 emekliden 3'ü çalışıyordu, şimdi 6'sı çalışıyor. Bakan çıkmış emekliden tasarruf etmekten bahsediyor. Buradan bakana şunu söylüyorum; sen de haklısın, doğrusunu sen de biliyorsun, bu meydan da. Sen böyle söyle, sandık gelecek. Oylar sandığa girecek bir devir kapanacak bir başka devir başlayacak. Bakan evlatlarının devri bitecek vatan evlatlarının devri başlayacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN PARASINI ÖDEDİĞİ F35 AMERİKA'DA HANGARDA DURUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Donald Trump ile görüşmesi hakkında görüşlerini dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Erdoğan'ın kendine, zenginlere çalıştığı yetmedi elde avuçta kalanla Trump'a çalışıyor. Gitti Trump'ın kapısını aşındırdı, oralardan meşruiyet arıyor. Emekliye, asgari ücretliye para yokken, ürünü don vurmuş çiftçinin hasarı karşılanmazken, ABD'ye giderken hediye paketi yaptırmış. Hediye paketinde yok yok. 225 Boeing uçak, sıvılaştırılmış gaz, yetmiyor bademden cevize, Amerikan otomobili, viskisi, makyaj malzemesine kadar tamamının gümrük vergilerini sıfırladı. Yani senin ürettiğinde vergi var pahalı kalıyor, Amerika'dan gelen ucuz kalıyor, kapış kapış gidiyor. Türk üretimine, çiftçisine atılan en büyük kazık. Gitti kendi ülkesinden her şeyi verdi ama kendisi elleri boş döndü. Ne aldın? Hiç cevap yok. Meşruiyet almış, milletin gözünden düşmüş meşruiyeti Amerika'da aramış, Trump'ın kendisini övmesiyle güya meşruiyet kazanmış. Hiçbir şey olmasaydı bile bu kadar tavize, bu kadar görüşmeye, anlaşmaya; bizim Amerika'da parası ödenmiş, bitmiş üzerine Türk bayrağı yapışmış 6 tane F 35 uçağı var. Geçen dönem bunlara el koydular. Bizi F35 programından attılar. İsrail'de, Yunanistan'da F35 var. Türkiye'nin parasını ödediği F35 Amerika'da hangarda duruyor. Hiçbirini beceremediysen, alamadıysan hiç olmazsa F35'lerimizi isteyip, alıp getirseydin. Ama kendine meşruiyet arayan maalesef Trump'ın altına çektiği sandalyeye güvenen Erdoğan'a söylüyorum. Sandalyeleri, makamı, mevkiyi, koltuğu millet verir, millet alır. Altına Trump sandalye çektiyse o sandalyeyi altından millet çekip alacak. Söz veriyoruz."

'GAZZE'NİN 'G'SİNİ KONUŞMADI'

İsrail'in katliam yaptığını, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını aktaran Özgür Özel, "Bu soykırıma karşı Erdoğan Amerika'ya giderken Filistin'in ümidi vardı. Bizim hakkımızı savunur mu? Biz de 'Git Filistin'in hakkını savun, Filistin için iyi sonuç al ben Amerika dönüşü havalimanında karşılayıp teşekkür edeceğim' dedim. Gitti görüşmeyi yaptı, görüşmede Boeing'in 'B'si, LNG'nin 'L'si var ama Gazze'nin 'G'sini konuşmadı. Çünkü bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Dostumun dostu dostumdur, dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. Erdoğan'ın dostu Trump'tır, Trump'ın dostu Netanyahu'dur, Erdoğan, Netanyahu'nun dostudur. Filistin bizim dostumuzdur" dedi.

'MANSUR BAŞKAN GİBİ NAMUS TİMSALİNE LAF ATIYORLAR'

Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapmaya çalışıldığını savunan Özgür Özel, 192 gündür direnip, mücadele ettiklerinden de bahsetti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın milletin gönlünde yer tutmuş, sevdiği ve güvendiği insanlar olduğunu kaydeden Özgür Özel, "İkisinin de arkasında halk vardır, millet vardır. Onları kimseye kurban etmeyiz. Güya 'Konserden usulsüzlük var' diye yalan atıyorlar. Sayıştay denetlemiş, müfettişler denetlemiş, kusur görmemiş, Mansur Başkan haksız ithamlara karşı iç denetleme yapmış, kusur çıkmamış. 1 kişide kusur çıkmış. O kişi Melih Gökçek döneminde işe alınan memurmuş, hakkında işlem yapılmış. MASAK raporunu almışlar bu kişiyi güya itirafçı, iftiracı yapmışlar. Etrafına kara çalıyor ama kendi elleri kara. Çünkü onun arkasında bozuk tohumun babası var. İftira attığı kimsenin hesabında hareket, zenginleşme, rüşvet yok. Sadece iftiracıda var. Bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar. Hiçbir suçlamanın altı dolmadığı için, tutuklama yapamadıkları için 'Pardon yanlış yapmışız' diyemedikleri için, yazmışlar oraya son anda, son dakika'zimmet suçu şüphesi' yazmışlar. Zimmet olsa zimmete geçen para olur, mal olur. Tertemiz insanlara iftira atıp Mansur başkana uzanmaya çalışıyorlar. Mansur başkana uzanan kirli elleri bu millet kırar. Bozuk tohumun babasının 97 yolsuzluk dosyası var. Kapağını açıp bakan yok. Mansur başkan gibi namus timsaline laf atıyorlar. Bir gece önceden bir tane bomba, geri sayım koymuş, 'Birazdan milyarlık bomba patlayacak' diye 8 saat önceden operasyonu duyurmuş. Demek ki bu operasyon tamamen siyasiymiş. Şimdi de bozuk tohumun kanalından 'İkinci dalga gelecek, 30 kişi içeri alınacak' diyorlar. Buradan Ankara Adliyesinin namuslu savcılarına sesleniyorum. Bu bozuk tohumun adliyede ne işi var?"

'BİRİ 33 MİLYON, BİRİ 30 MİLYON HARCAMIŞ'

AK Parti döneminde 5 yılda 80 etkinliğe o günkü parayla 33 milyon verildiğini, Mansur Yavaş döneminde ise 5 yılda 426 etkinliğe 30 milyon verildiğini aktaran Özgür Özel, "Biri 33 milyon, biri 30 milyon harcamış. Bozuk tohumun babası ve sonra gelenler aynı paraya 80 etkinlik yapmış, bizimkiler 426 etkinlik yapmış. Burada aynı paraya 5 kat iş yapana laf söyleyeceksin hamutuyla götürene AK Parti'li diye laf söylemeyeceksin. Ayrıca milletimize şikayet ediyoruz. Mansur başkana, Ankara Büyükşehir'e bu haksız operasyon" dedi.

Özgür Özel, mitingin ardından Uşak'taki programı için kentten ayrıldı.