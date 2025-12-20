Haberler

CHP Lideri Özel'den Yunanistan'a övgü, Türkiye'ye eleştiri
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne'de düzenlediği mitingde, Yunanistan ve Bulgaristan'nın ekonomik durumlarını örnek göstererek Türkiye'yi eleştirmesi, vatandaşlar ve bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Bulgaristan'daki fiyatları Türkiye ile karşılaştırarak, ülke ekonomisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel'in konuşmasında özellikle gıda fiyatları, döviz kuru ve alım gücü üzerinden yaptığı karşılaştırmaların, Türkiye'yi uluslararası alanda olumsuz gösterdiği yönünde eleştiriler dile getirildi. Mitingde vatandaşlar, Türkiye'yi küçük düşüren bir dilin doğru olmadığını ifade etti.

"Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye ekonomisini hedef aldı"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi işin en tatsız, aslında en haksız yerine geldik. Bütün Türkiye konuşuyor. Efendim Yunanistan'a gidip alışveriş yapılıyor, Bulgaristan'dan gelip alışveriş yapılıyor. Geldim, sordum. Hepsini yerinde gördüm. Bugün Edirnelilere, İstanbullulara ucuza gıda alışveriş turları düzenleniyor, Dedeağaç'a geçiliyor. Çünkü Yunanistan o kadar ucuz ki bugün Türkiye'deki gıdaya göre yol parasını da kurtarıyor, fazlasını da kazandırıyor. Yunanistan'da bir Niko var, ona kıyma 350 lira. Türkiye'de bir asgari ücretli Nihat abim var, ona da arkadaşları Niko diyor. Bizimkine gelince 900 lira. Yunanistan'da Niko'nun 350 liraya aldığı dana kıymayı burada 900 liraya satan bir düzen var. Öyle olunca bu sefer buradan insanlar oraya Avrupa'nın en yüksek, dünyanın en yüksek üçüncü gıda enflasyonun olduğu Türkiye'den, Yunanistan'a geçip gıda alıyorlar. Bir de Bulgaristan'dan gelen var. Bulgaristan'dan Ivan geliyor, levayı veriyor ve çantaları dolduruyor. Üstüne de bir tane mont alıyor. Yunanistan'a gidiyor. O bunu yaparken bizim Türkiye'deki Okan kardeşim o bir tane montu alabilmek için bir ay çalışıyor" dedi. - EDİRNE

