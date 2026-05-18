Özgür Özel: AK Parti, konserle gençleri kandırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Özel, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Özel, toplantı gündeminin ilk maddesinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ele aldıkları, gençlik ve spor politikalarının oluşturduğunu söyledi. Ardından 4 Mayıs'ta başlatılan yeni saha kampanyasına ilişkin çalışmaları değerlendirdiklerini ve son olarak da ekonomi ve ülke gündemindeki son gelişmeleri de kapsamlı olarak ele aldıklarını vurguladı. Özel, "Atatürk, cumhurbaşkanıydı ama bu dünyadan göçüp giderken bu ülkeyi siyasetçilere emanet etmedi. Kendisi askerdi ama Cumhuriyet'i genelkurmay başkanlarına bırakıp gitmedi. Atatürk Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. Ama bugün gençler otoriter bir yönetimin ağır baskıları altındadır. Hem ekonomik yoksulluk hem de sosyal yoksulluk çekiyorlar. Çünkü özgürlükleri kısıtlayan yasakçı bir yönetimin karşısında zor durumdalar. Eskiden evlatlar anne ve babalarından daha iyi bir eğitim alır, daha iyi gelir koşullarına kavuşur ve ebeveynlerine destek olurlardı. Bugün şüphesiz herkesin kızı kendinden güzel, oğlu kendinden yakışıklı, çocuklar ebeveynlerden uzun. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Her evlat anne ve babasından daha yoksul" diye konuştu.

'BÜTÜNLEŞİK GENÇLİK GÜVENCESİ PAKETİ GELECEK'

Toplantıda, bütünleşik gençlik güvencesi konusunu tartıştıklarını ve önümüzdeki dönem bir lansmanla bunu duyuracaklarını ifade eden Özel, "Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda; eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni, gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içerisindeyiz. İşe ilk önce eğitimden başlayacağız. Kaliteli eğitimi, zengin ailelerin evlatlarının ulaşabildiği sınıfsal bir avantaj olmaktan çıkaracağız. Devletin okullarına yeterli öğretmen, güvenlik görevlisi ve sağlık personeli atamalarını mutlaka gerçekleştireceğiz. Okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği ve ücretsiz temiz içme suyu uygulamasını tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı kararlı ve etkili önlemler alacağız. Liseyi bitiren her gencin iyi bir yabancı dil bilmesini ve dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilecek teknolojik kabiliyetlere sahip olmasını temin edeceğiz. Bir yılda öğretim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz" açıklamasında bulundu.

'GENÇ KİRACI YASASI'NI ÇIKARACAĞIZ'

Özel, bütünleşik gençlik güvencesi paketiyle; 5G'den 6G'ye geçişi en kısa sürede hayata geçireceklerini, Avrupa ile ilişkileri iyileştireceklerini ve gençlerin vizesiz Avrupa'ya gidişini sağlayacaklarını belirtti. Özel, "Genç Kiracı Yasasını çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her gence; iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden Genç İstihdam Garantisi Programını uygulayacağız. Adil Staj Yasası çıkaracağız, zorunlu ve gönüllü staj yapan gençlere insan onuruna yaraşır bir ücret vereceğiz. Bedava çalıştırılmaya son vereceğiz. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz. İlk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız. Kamuda mülakatı 'ama'sız ve 'fakat'sız bir şekilde kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR'

Özgür Özel, AK Parti'nin Kocaeli'de gerçekleştirdiği gençlik şölenine ilişkin, "Sayın Erdoğan Kocaeli'nde bir gençlik şöleni yaptı. Bu etkinlik öncesinde de gençlere mesajlarla ulaşmışlar. 'Ücretsiz konser verilecek' diye davetlerde bulunmuşlar. Ama davet mesajlarında AK Parti'nin 'A'sı, Tayyip Erdoğan'ın 'T'si bile geçmemiş. Nedense bundan çekinmişler. Anlaşılan 'gençler gelmez' diye bir AK Parti etkinliğini bir konserle maskelemeye ama konsere gelen gençlerin katılımını 'AK Parti'nin gençlerle buluşması' gibi göstermeye niyet etmişler. Bu devirde gençlere yönelik olarak yapılabilecek bence en yanlış iş. Samimiyetsizce davranmışlar ve gençleri kandırmaya ve kullanmaya çalışmışlar" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİN GÖRÜNTÜLERİNDEN RAHATSIZ OLDULAR'

Özel ayrıca, "Gençlerin tribünlerde dans ettiği görüntülerden yine AK Parti yöneticiler utanıp 'Bu nasıl etkinlik?' diye birbirlerini eleştirmeye ve birbirleriyle kavgaya tutuşmaya başladılar. Gençlerimizin eğlendiği görüntülerden bile rahatsız oluyorlar. Hem davet ediyorlar hem ortaya çıkan görüntülerden rahatsız olup linç etmeye kalkıyorlar. O gençlerin neden kamera kendilerini çektiğinde yüzlerini kapattıklarını anlamak lazım. Çünkü AK Parti ile anılmak dahi istemiyorlar. Çünkü yaşananları dün hep birlikte yaşadılar, oraya nasıl gittiklerini ve neyle karşılaştıklarını gördüler. Bütün etkinlik fiyaskoyla sonuçlanınca bu kez 35 bin kapasiteli stadyuma '100 bin genç katıldı' diye propaganda yapmaya çalıştılar; ama ne fayda. İşte AK Parti'nin gençlerle ibretlik deneyimi, dün tam olarak böyle gerçekleşti" dedi.

'GENÇLERİN UMUDU KAZANACAK'

Özel, konuşmasının sonunda gençlere seslenerek, "Bu ülke sizin, bu Cumhuriyet sizin, bu gelecek sizin. Sözünüz kıymetli, elbette oyunuz kıymetli, emeğiniz kıymetli. Sizden susmanızı isteyenler var. Siz konuşmaya devam edin. Sizden beklemenizi isteyenler var. Siz yürümeye devam edin. Sizi kendilerindenmiş gibi göstermeye çalışanlar var. Uyanık olmaya, bunlara karşı dikkatli olmaya devam edin. Atatürk'ün Samsun'a taşıdığı ideal bugün sizlerin omuzundadır. O ideal hürriyettir, egemenliktir, Cumhuriyet'tir. İşte 19 Mart darbesiyle saldırılan milletimizin bu idealleridir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hapse atanlar, bu milleti her sabaha hukuksuz bir operasyonla uyandıranlar Türkiye'yi karanlığa hapsetmek istiyorlar. Ama bilsinler ki 19 Mayıs'ın ışığı 19 Mart'ın karanlığını yenecek. Gençlerin umudu kazanacak, Türkiye kazanacak. Şimdiden tüm gençlerin 19 Mayıs'ını kutluyorum, yarın 19 Mayıs etkinliklerinde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir mutlulukla yerini alacak. Gençlerin ne önünde olmak ne de onları arkamıza takmak değil; onlarla birlikte olmak, onlardan öğrenmek, onlarla birlikte yürümek ve Türkiye'nin geleceğini onlarla birlikte aydınlatmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı