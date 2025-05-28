Özgür Özel Esenler'de Miting Düzenledi: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda katılımcılara hitap etti.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, kendisine Esenler'in "AK Parti'nin kalesi" olduğunun ve meydanı dolduramayacağının söylendiğini ifade etti.

Özel, "Geldik, gördük ki Esenler ne AK Parti'nin kalesidir ne de başkasının, Esenler artık milletin kalesidir. Esenler halkı merttir, yiğittir, vicdan sahibidir. Yaşadığımız adaletsizliklerden Esenler'in vicdanına sığınmaya geldik. Son seçimlerde yüzde 34'lere geldiğimiz Esenler'e bu gece miting yapmaya değil, eylem yapmaya geldik." diye konuştu.

Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'na bir diyeceği olup olmadığını sorduğunu aktaran Özel, "Bana, 'Hiç merak etmeyin, Esenler bu akşam bütün ezberleri bozacak, ben oradaymışım gibi' dedi." ifadesini kullandı.

Özel, mitingin yapıldığı meydanın CHP'ye ya da başka bir partiye değil tüm demokratlara ait olduğunu belirterek, "19 Mart'tan bugüne 70 gün geçti, halen daha tek bir iddia kanıtlanamadı. O kadar yalan atıldı, bir kuruşluk haksız kazanç belgelenemedi. Gizli tanıkların iftiraları hiçbir somut delille ispatlanamadı." diye konuştu.

İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun, oğlunun doğum gününde tutuklandığını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Ekrem Başkanımızın özel kalem müdürünü ve koruma müdürünü, Kadriye Hanım'ı ve Mustafa Bey'i de aldılar. Ellerine birer çubuk almışlar, televizyonda gösteriyorlar. 'Bak bak, tam arkasında, hiç ayrılmıyor.' diyor. Koruma müdürü nerede olacaktı? 'Bak, özel kalem müdürü hep yanında.' diyor. Nerede olacaktı? Özel kalem müdürünü ilk gözaltına aldıklarında tutuklama isterken bir arabanın üç yıl önce yurt dışına iki kere çıktığını soruyorlar. 'Bu plaka senin mi?' diyorlar. Kadriye Hanım 'Evet' diyor. 'Üç yıl önce yurt dışına gitmiş gelmiş, rüşvet paralarını mı taşıdı?' diyorlar, Kadriye Hanım, 'O arabayı ben geçen aralık ayında aldım, dediğiniz tarih üç sene öncesi. Soracaksanız eski sahibine sorun' diyor. Tutuklayamadan bırakıyorlar. Kanunlara göre bir kişi gözaltında tutulduysa aynı suçtan bir daha gözaltına alınamaz. Ama Kadriye Hanım'ı bir daha gözaltına aldılar. Başka bir hakimin karşısına çıkartıp tutuklattılar."

Özel, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söyleyerek, işçiyle işverenle konuşup, KOBİ'ler, sanayiciler ve küçük esnafın mağdur olmayacağı ama asgari ücretin mutlaka zamlanacağı bir süreci yöneteceklerini kaydetti.

Mitinge, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.