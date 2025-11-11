Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adayımızı 23 Mart'ta ilan ettik, sonuna kadar arkasındayız. Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk, 6 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu iş yerinin kaçak olduğu, kaçak işçi çalıştırdığı, çocukların emeğini sömürdüğü ortaya çıktı ve bir kez daha bir kara düzenle yüzleştik. 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir emekleri sömürülen çocuk işçilerimizdi. Mahallelerinden defalarca şikayet edilmelerine rağmen işlem yapılmayan ve adeta göz göre göre felaketin beklendiği bir süreç yaşandı. Tarif var, adres var, tespit var, ihbar var ama bunun karşısında harekete geçmeyip denetim için ayak sürüyen ve dünkü felaketi bekleyen birileri var" diye konuştu.

'ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELEYE PARA AYIRMAMIŞLAR'

Özgür Özel, Türkiye'de her 5 çocuktan birinin çalıştığını, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ile çalışmaya zorlanan çocuk sayısının ise 2 milyonu geçtiğini söyleyerek, "Bakın bugün Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi var. Çalışma Bakanlığı'nın bütçesinde 'Çocuk işçiliği ile mücadele edilsin' diye bir ödenek kalemi var. 2023 yılında buraya 41 milyon lira para ayrılmıştı. Beklersin ki hiç değilse 60 milyona çıkacak. Geçen sene 2024'te 28 milyona düşürmüşlerdi. Bu sene ne kadar biliyor musunuz? 1000 lira koymuşlar. Yani para koymamışlar, 0 yazamadıkları için iz ödenek koymuşlar oraya. Bu sene orayla ilgili yani 2 yıl önce 41 milyon lira ayırdıkları çocuk işçiliği ile mücadeleye bu sene bütçe dahi ayırmamışlar. Bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan aynı bütçede, Çalışma Bakanlığı bütçesinde MESEM üzerinden, okul çocuğunu ucuz, güvencesiz işçi yapıyorlar; MESEM üzerinden patronlara verilmek üzere teşvik kalemine ise 6 milyar lira koymuşlar. Bir tarafa 1000 lira, yani sıfır lira. Bir tarafa patronlar için MESEM'de çocuk çalıştırsınlar diye teşvik kalemine 6 milyar lira koymuşlar. İşte görevi süresince 16 tane Soma katliamı olan, çocuk işçiliğiyle mücadeleye para koymayan ve çocuk işçiliği sistemine teşvik koyanların, Kartalkaya'nın baş sorumlularının, Gebze'de çöken binanın sorumlularının burada gelip pişkin pişkin oturup bir gensoruya dahi muhatap olmadıkları düzenin adına, 'AK Parti'nin kara düzeni' diyoruz. Mutlaka bu düzenin sonunu getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'HATAY, MALATYA, MARAŞ, ADIYAMAN PERİŞAN'

Ardından 6 Şubat depreminde hala yaralarını sarılamadığını öne süren Özel, "Arka sokağa bakmadan, konteyneri görmeden ve verilen sözün tutulmadığını örten; İstanbul'a, Ankara'ya, Manisa'ya, Rize'ye, 'Biz sözlerimizi tuttuk' diyen bir haksızlık Hatay'ı çıldırtıyor, Adıyaman'ı çıldırtıyor, Malatya'ya, 'Bu kadarı da olur mu' dedirtiyor. Kahramanmaraş'a, 'Yazıklar olsun' dedirtiyor. Ama İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış getirmeyenler, depremin bininci gününde iletişim kampanyası yürüttüler. Dedim ki nasıl yapıyorlar, 'En güzel yerleri çekiyorlar'. Hatay'da durum ne? İşte milletvekilleri burada; Hatay perişan, Malatya perişan, Maraş perişan, Adıyaman perişan. O zaman dedim ki hani videoları açıp açıp izletiyor da sonra oradan ona söylüyor, bunu söylüyor ya. Öyle ne montaj ne başka bir şey. İşte; dün Adıyaman, dün Malatya, dün Kahramanmaraş, dün Hatay. Ekranın sol üst köşesinde dünün tarihi ve neresi olduğunu, aslında depremin bininci gününde Murat Kurum'un 'iletişim kampanyası' diye Türkiye'yi kandırdığı bölgede aslında neyin olduğunu hep beraber bir izleyelim" diyerek, deprem bölgesinde çekilen görüntüleri izletti.

'ENFLASYON 29 AYDA YÜZDE 163 ARTTI'

Geçen ayın açıklanan enflasyonuyla 29 ayda enflasyonun yüzde 163 arttığını aktaran Özgür Özel, "Diyordu ya, 'Verin yetkiyi, görün etkiyi. Enflasyonun belini biz kıracağız. Dezenflasyon süreci başladı. Devam ettireceğiz' Gördük etkiyi; yüzde 163. Politika faizi, geldiği gün 8,5. Bugün 39,5. Artış yüzde 365. Yetkiyi son aldığında açlık sınırı 10 bin 362 lira. Bugün 28 bin 412 lira. Artış yüzde 174. Yoksulluk sınırı 33 bin 700 liradan 92 bin 547 liraya çıkmış. Artış yüzde 174. Bunları CHP hesaplamıyor. Bunları TÜİK rakamlarına göre TÜRK-İŞ hesaplıyor. Yoksulluk sınırı yüzde 174 artmış. Faizler yüzde 365 artmış. Ödenemeyen kredi kartına yüzde 95 faiz gelmiş; bizim arkadaşlar geldikleri günden bugüne asgari ücrete yüzde 93 zam yapmış. Yoksulluk sınırı yüzde 174. Zam, tam yarısı. Eldeki maaşın alım gücünün yarısını çalıp kaçmışlar. Emekli maaşına yapılan zam yüzde 125, ama açlık sınırı yüzde 174 artmış. Açlık sınırı 28 bin olmuş, emekli maaşı 16 bin lirada kalmış. 'İşçi ve emeklileri enflasyona hiç ezdirmedik' diyorlardı. Geçen sene dediler ya 'Gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyona göre'. Yani hedefi düşük koyuyor. Gerçekleşen enflasyona göre zam vereceğine beklentiye göre veriyor. Sadece onu yapmasaydı, TÜİK'in hesapladığı enflasyonu verseydi; bugün emekli aylığı 20 bin lira, asgari ücret 30 bin lira olacaktı. Bugün asgari ücretliyi 22 bin lirayla, emekliyi 16 bin lirayla eziyorlar" diye konuştu.

'AİLE KURUMUNU ZAYIFLATAN AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİDİR'

Özel, şu anda Türkiye'de doğum artış hızının 1,7 olduğunu belirterek, "Maalesef bu da AK Parti'nin kara düzeninin sonucu. Millet yoksulluktan, gelecek kaygısından dolayı öyle bir korktu, öyle bir frene bastı ki. 22 bin lira asgari ücret veriyorsun, sonra 'Neden çocuk sahibi olmuyorsun' Nasıl olsun? O yoksulluğun içine bir çocuk doğurmaya veya bir varsa ikincisini düşünmeye cesaret edemiyor artık çiftler. Peki Erdoğan; hani diyorlar ya 'Güçlü lider, dünya lideri, öyle lider, böyle lider' '3 çocuk yapın' diyordu, 'Yetmez 5' diyordu. Nasıl düşmüş bu iş 1,7'ye? Sayın Erdoğan'a soruyorum; iktidara geldiğinizde Türkiye'deki hane halkı büyüklüğü 4'tü. Türkiye'deki nüfusu haneye böldüğünde 4 çıkıyordu. Şimdi 3 çıkıyor. Yani siz Türkiye'yi 2 çocukla aldınız, 1 çocuklu hale getirdiniz aşağı yukarı. Doğurganlık hızıyla ilgili Erdoğan şöyle demiş; 'Bu bir intihardır.' Doğru, bu bir toplum için intihardır. Peki, bu toplumu intihara sürükleyen kimdir? Kabahat vatandaşta mı? Yoksulluğu, güvencesizliği dayatan bu iktidarın kara düzeninde mi? Millet kırık yumurta alıyor, yırtık yufka alıyor, çıkma meyve peşinde koşuyor. Sonra da 'Neden yeterince çocuk yapmıyorsun.' Güya 'Aile Yılı'ndayız; aile kurumunu zayıflatan bu kara düzenin kendisidir" açıklamasında bulundu.

'İMAMOĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ'

CHP'nin 2 milyon üyesi olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Bugün herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelişini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını, ileride Türkiye'yi yönetecek kadrolarını merak ediyor. Eğer bu 'AK Toroslar' çetesinden canımızı kurtarabilirsek, büyük bir hukuk mücadelesini de burada vereceğiz. Adayımızı 23 Mart'ta ilan ettik, sonuna kadar arkasındayız. Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız. Gölge bakanlarımızla Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi bütün Türkiye'ye anlatacağız. Ama Ekrem Başkanın yerine hiçbirimiz cumhurbaşkanı adaylığı yapamayız. Onun yerine cumhurbaşkanı adaylığı 2 milyon üyemize emanettir. 15,5 milyon kişinin aday gösterdiği cumhurbaşkanı adayımız. Herkese adayına sahip çıkacak arkadaş. 23 Mart'ta gittin, sandık başına geçtin, Ekrem Başkana vazifeyi verdin. Sahip çıkacaksın. Çünkü onu içeride tutuyorlar. O dışarı çıkana kadar Ekrem İmamoğlu yerine, onu aday gösteren herkes benim cumhurbaşkanı adayımdır. Anlaştık mı? Bu kara düzen gidecek. Yerine yepyeni, adil, çalışanın hakkını alacağı, gelecekten güvence duyulacak yepyeni bir düzen kurulacak. Bakan evlatlarının devri gidecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Kimse korkmasın. Çok kötülük yaparlar ama eninde sonunda kötüler kazanamaz. Kötüler kaybeder, iyiler kazanır" dedi.