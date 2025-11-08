Özgür Özel'den Güçlü Türkiye Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye, seni kazanmaya davet ediyoruz. Hepinizi güvenli bir geleceğe davet ediyoruz. Güçlü yurttaş, güçlü Karadeniz, güçlü Ordu, güçlü bir Türkiye vadediyoruz." dedi.

Özel, Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde, birilerinin sadece iktidar kalmak için salon siyaseti yaptığını ifade etti.

İktidara koşmaya devam ettiklerini belirten Özel, yaşadığı koşullardan, ekonomiden şikayeti olan herkesi meydanları, sokağı boş bırakmamaya davet etti.

Miting alanındaki Ferdi Zeyrek'in fotoğrafını gösteren Özel, "Biz onunla inandık. Manisa'da 15-20 yılda partiyi yüzde 6'dan yüzde 60'a çıkardık. Bakın Ferdi'nin gözlerine, o gözler her şeyi gösteriyor. Ferdi gibi çalışacağız. Onun gibi inanacağız. Onun gibi seveceğiz, onun gibi mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Partisinin belediye başkanlarının canla başla çalıştığının altını çizen Özel, tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Özgür Özel, fındık fiyatlarına ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı:

"Bu yıl rekolte yüksek olacak dediler, önce fındığın fiyatını aşağıya doğru asıldılar. Fındık bahçelerine don vurdu, güneş yaktı, kokarca bastı maalesef bilhassa Ordu'da rekolte çok düşük kaldı. Böyle olunca fiyatlar bir miktar yukarıya doğru gidiyordu ki bu güya adı 'dünya devi', boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma çıktı açıklama yaptı. Kendisi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. 'Efendim bu sene Türkiye'den fındık almayacağız.' Böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve bir panik ile fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı. Ben bunlara en sert tepkiyi göstereceğimizi söyledim. Buradan öyle dünya devi falan tanımam. Fındıkta bir tane dünya devi var, Ordu, Giresun ve Karadeniz."

"Hakkımızı verecek bir iktidarı başımıza getireceğiz"

Memlekette orta direk kalmadığını belirten Özel, eskinin orta direğinin artık fakir olduğunu kaydetti.

Özel, emekliler ve asgari ücretlilere değinerek şöyle konuştu:

"Yılda bir sefer asgari ücrete enflasyonun altında zam, eskiden diyorlardı ki 'Biz emekçiyi, işçiyi enflasyona ezdirmedik.' Şimdi Mehmet Şimşek, geçen sene gerçekleşen enflasyona değil, hedef enflasyona göre zam verdi, ezdi. Bu sene Plan Bütçe Komisyonunda, 'Enflasyonun altında zam vereceğim' diye ağzıyla söylemiş, buradan bütün emeklilere ve bütün emekçilere söylüyorum, bu katlanılamaz, buna karşı mücadele edeceğiz. Direneceğiz, eylemleri büyüteceğiz, hakkımızı ya alacağız ya bunları götüreceğiz. Hakkımızı verecek bir iktidarı başımıza getireceğiz."

Özel, 28-29-30 Kasım'da büyük kurultayı yapacaklarını belirterek, herkesi, güçlü yurttaş, güvenli gelecek ve kazanan Türkiye için parti programını açıklayacakları kurultaya davet etti.

Türkiye'de fındık üreticisinin de sanayicinin de kazanacağını vurgulayan Özel, Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini, tespit ettikleri soruları nasıl çözeceklerini kurultayda paylaşacaklarını ifade etti.

Özel, sözlerini, "Türkiye, seni kazanmaya davet ediyoruz. Hepinizi güvenli bir geleceğe davet ediyoruz. Güçlü yurttaş, güçlü Karadeniz, güçlü Ordu, güçlü bir Türkiye vadediyoruz." diyerek tamamladı.