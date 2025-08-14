Özgür Özel'den 'Borsa' İddiaları: Uyuşturucu Ticareti İçin Ayrı Borsa Var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Çağlayan'da çok yönlü borsa var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ayrı borsası var. Borsa içinde borsa var. Çağlayan'da onlarca borsa var. Uyuşturucu ticaretinin mücadelesinde bile bambaşka borsa var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin, "Demokrasiyi 31 Mart'tan sonra inilecek bir tren olarak gören, bugün manşetlerle rakiplerine iftira atanların, vesayet ortaklarıyla sivil siyasetin önünü tıkamaya çalışanların, ikili hukuk uygulayanların dönemindeyiz. Bugün 'Erdemliler Hareketi' olarak yola çıkanların, kumpasçılar, iftiracılar hareketine' dönen, paçalarından pislik akan ve bunu en çok birbirleri bilen ama bu kara düzeni devam ettirmeye çalışanların dönemindeyiz. Ama bundan sonra AK Parti iktidarının savruluşunun ve tükenişinin önemli kilometre taşlarından birisi. Şüphesiz, AK Parti'nin iktidarı bugün bitmiyor; ama başlamış olan tükeniş, savruluş ve yok oluş sürecinde önemli kilometre taşını geride bırakmaya geldik. Şimdi öyle bir çorap söküğü başlayacak ki böyle bir yere gelecek ki bu iş, bu iftiraları yapanlar itiraf yapmaya zorlandıklarını öyle anlatacaklar ki dünyanın en büyük organize kötülük hareketi çökecek. Dünya çapında izlenecek filmleri olacak" dedi.

'HSK'YA BAŞVURDUK'

Ellerindeki bütün belgeleri toparladıklarını belirten Özel, "15 gün önce HSK'ya başvurduk. Ben bunları Meclis Başkanımıza biraz anlattım. 'Bunlar olur mu? Siz hukukçusunuz' dedim. Bunları anlattığım AK Parti'liler de 'Çok vahim, biz de onaylamıyoruz' dedi. Herkesin bildiği bir gerçek, bugün bütün somutluğuyla ortaya dökülmek zorunda. Tüm Çağlayan bilmiyorsa, tüm yargı bilmiyorsa, yüksek yargıda beni izleyenler bilmiyorsa, AK Partililer bilmiyorsa ki Türkiye'de yargıda, parayla pulla olan işler var, borsalar var; karar ona göre buna göre, avukatına göre çıkıyor. Yalansa, buna inanmıyorsanız, şüphelenmiyorsanız ben namussuzum, şerefsizim. Ama hepiniz biliyorsunuz ki var bunlar, çeteleşti bunlar. Çağlayan'da çok yönlü borsa var. İBB'nin ayrı borsası var. Borsa içinde borsa var. Çağlayan'da onlarca borsa var. Uyuşturucu ticaretinin mücadelesinde bile bambaşka borsa var. Onun bile işini bitirebilen avukatı var, onun bile gidilebilen savcısı var. Tuz kokmadı, balçık oldu tuz, lağım patladı" dedi.

Özel, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şikayet dilekçesini okuyarak, "Bu kişiyle, bugün kuruluşunu kutladığımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş konuşur. 31 Temmuz 2025 günü, Murat Kapki'ye 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını koyar ve imzalamasını ister. 'Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söyle. Çeşitli kişilerin isimlerini geçirecek, çeşitli olaylarla bunları ilişkilendireceksin' der. Lağım patlamıştır. Bundan sonra bu düzeni sürdürmeye çalıştıkça içinde tepinen herkesin üzerine bu pislik bulaşacaktır. Bunların yüz kat fazlası ortaya dökülecek. Ama gün bugündür ki bu bir kırılma günüdür. Biz bu vakitten sonra mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

'HSK'DAN SONUÇ ÇIKMAZ'

Özgür Özel, soruları da yanıtladı. Özel, konuşması sırasında Mücahit Birinci'nin sosyal medya hesabından iddialarına cevap vermesiyle ilgili soruya, "Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit. HSK'dan bir sonuç çıkar mı? Bu rejimde çıkmaz. Bu yüzden bu rejimi değiştirmek lazım, bu düzeni değiştirmek lazım. Asla bir sonuç çıkmaz" dedi.

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ettiğini açıklamasına ilişkin soru üzerine de "AK Parti'nin paçasından pislik aktığını ben bugün söylüyorum, Özlem Hanım 4-5 yıldır söylüyordu. 2 yıldır toplantılarda partiye yapılan baskılara karşı nasıl mücadele etmek gerektiğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,