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Özel, Erdoğan ile görüşen AB Komisyonu Başkanı'na ateş püskürdü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sadece Erdoğan ile görüşülmesine tepki göstererek, "Buranın son yerel seçimlerde birinci olmuş bir ana muhalefet partisi var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN İLAVE 1 MİLYAR EURO

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, "Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü bir ilişkiye ihtiyaç var" dedi. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, Türkiye'nin göç konusunda kilit bir rol oynadığını belirttiği konuşmasında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ilave 1 milyar Euro tahsis edildiğini açıkladı.

ÖZEL'DEN TEPKİ: BURANIN SON YEREL SEÇİMLERDE BİRİNCİ OLMUŞ BİR ANA MUHALEFET PARTİSİ VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den söz konusu görüşmeye tepki geldi. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşülmesine karşı çıkan Özel, AB'ye seslenerek, "Buranın son yerel seçimlerde birinci olmuş bir ana muhalefet partisi var" dedi.

Özel'in konuya ilişkin açılaması şu şekilde: "Gidiyor Erdoğan'a oturuyor, konuşuyor, bir anlaşma yapıyor, el sıkışıyor, işini görüyor. Burası bir demokrasi, bütün eksikliklerine rağmen bir demokrasi. Buranın son yerel seçimlerde birinci olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bu parlamentoda temsil edilen AKP-MHP dışında 11 tane daha siyasi parti var. Bu ülkenin kuralları var, kurumları var. Bu ülkeyi bir Orta Doğu coğrafyasının tek adam rejimi göremezsiniz. Onunla gidip anlaşıp işinizi göremezsiniz. AB'yi buradan bir kez daha uyarıyoruz"

Özel, Erdoğan ile görüşen AB Komisyonu Başkanı'na ateş püskürdü
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

osuruktan teyyare...

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

özgür efendi sen erdoğan olabilmen için kırk firin ekmek yemen lazım ...kıskanma çırak.. çaliş seninde olur...))

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Haber Yorumlarımustafa kılıç:

Ekrem imamoğlunun kimden ilham aldığı belli oldu. Burun amaliyatını bu millet yapar seçimlerde.

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

sen kimsin lan reisin yanında

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Kıskanmış. El alem bile anladı sizden bir köy, bir kasaba olmayacağını

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