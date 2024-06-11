18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmesinden 1 ay sonra Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaretini gerçekleştirdi. 18 yıl aradan sonra yaşanan bu ilk ziyarette hangi konuların gündeme geldiği ise netleşmeye başladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VE EMEKLİ MAAŞININ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİ

Partisini ziyarete gelen Erdoğan'ı kapıda karşılayan Özel, basına kapalı görüşmede hükümetten taleplerini arz etti. Parti kaynaklardan alınan bilgilere göre Özel, hükümetin başından bu yana yeni yıla kadar zam yapmayacağını vurguladığı asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması gerektiğini belirtti.

ÇAY VE HUBUBAT ALIM FİYATLARI

Özel, emeklilerle ilgili en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ederken çay ve hububatta alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerinin altında kaldığına işaret etti.

Özel görüşmede ayrıca atama bekleyen öğretmenlerle özel okul öğretmenlerinin sorunlarını gündeme getirdi. Staj ve çıraklık mağdurları, emeklilikte kademe bekleyenler, kira yardımı ve depremzedelerin sıkıntıları da Özel'in Erdoğan'a ilettiği talepler arasında yer aldı.

BAKAN ŞİMŞEK'LE ÖZEL GÖRÜŞEBİLİR

Yine CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Erdoğan ile görüşmesinde ekonomiyle ilgili geniş kapsamda bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirten Özel, adaletli bir vergi sisteminin kurulması için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'in düzenleme yapmasını önerdi.

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" düzenlemesinin önemine işaret eden Özel, Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP kadrolarının bir araya gelebileceği teklifiyle karşılaştı.