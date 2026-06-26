Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz

'ÇİFTÇİLERİN BORÇLARININ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Köşk Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadı programına katılarak bir süre biçerdöver kullandı. Programın ardından açıklama yapan Özel, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemki iktidarında yapacağı önemli işlerden bir tanesi çiftçilerin zirai kredi borçlarını, hatta çiftçilerin ziraat için kullandığı tüm kredi borçlarının faizlerini bir kere silmek, anaparayı üç ila beş yıla bölüp herkese yeni bir temiz sayfa açtırmaktır. İkincisi elektrik faturalarının mahsulden mahsule tahsili ve aradaki dönemdeki fahiş fiyat uygulamalarının sonlandırılmasıdır. Orta vadede elektrik dağıtımı gibi işlerden bu yandaş şirketlerin ellerinin çektirilmesi, bunun yine kamu eliyle doğru ve düzgün bir şekilde yapılmasıdır. Bugün dünyada gıda enflasyonu ortalama yüzde 3'ken Türkiye'de yüzde 37 ise bu beceriksizliktendir. Bugün Türkiye'de çiftçinin yaş ortalaması 35'ten 57'e çıktıysa AK Parti iktidarında, bu artık genç çiftçilerin kaçışındandır. Üç tane genç çiftçinin ikisi 'Asgari ücret, 28 bin lira verin sanayiye gideyim' diyorsa bu en büyük beka sorunudur" dedi.

'BİR YOLUNU BULAMAZSAK BİR YOL AÇARIZ'

Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıların ülke için en büyük beka sorunu olduğunu ifade eden Özel, "Biz arkadaşların dertlerini dinlerken onlar dedi ki; 'Biz sizden razıydık. Her mitingde çiftçi sorununu söylüyordunuz. Meclis'te grup toplantılarında çiftçi sorununu söylüyordunuz. Arkadaşlar Meclis'te sık sık dile getiriyorlardı. Hani çözülmese de hiç olmazsa sorunumuzu konuşan birileri vardı. Gelirse çözeceğini bildiğimiz birileri vardı. Şimdi siz de zordasınız. Yine bu zor günde gelmişsiniz, bizim sesimizi dinliyorsunuz' diyorlar. Biz bu zorlukları teker teker aşarız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız. O açtığımız yolun sonunda iktidara ulaşıp çiftçinin bu sorunlarını çözeriz. Çünkü çiftçilerin bu sıkıntılarının, üreticilerin bu sıkıntılarının çözülmemesi memleket için en büyük beka sorunudur" diye konuştu.

'TESPİHTE 36 TANE VAR, İNŞALLAH YÜZDE 36'DAN AŞAĞI BAŞLAMAZSIN'

Özel, mahalle muhtarının kendisine hediye ettiği tespihin hikayesini anlatarak, şöyle konuştu:

"Muhtarımız, 'Bu tespih, çok özel bir tespih. Bunu sana yaptım' dedi. 'Beylikdüzü Belediye Başkanıydı Ekrem Başkanı görüp verdim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi' dedi. 'Sezgin Tanrıkulu'na verdim, Diyarbakır'dan seçilirsin inşallah dedim. 25 sene sonra Diyarbakır'dan CHP milletvekili çıkardı' dedi. 'Şimdi de sana bunu veriyorum. Sen de başaracaksın inşallah' dedi. 'Özelliği, 33 tane tabii burada. Üç de burada var, 36. İnşallah ya partine döndüğünde ya bir yolunu bulduğunda yüzde 36'dan aşağı başlamazsın' dedi."

Seyfettin EKEN-Selim KAY/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı