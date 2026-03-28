Özgür Özel: Bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "O görüntüler adına ben milletimden utandım. Bu rezillikler olduğu için milletimden özür diliyorum . Maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 100'üncü mitingi için Çanakkale'ye geldi. Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde alanı dolduranlara seslendi. Bugün tarihin akışının değiştiği, yenilmez geçilmez kentte olduklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çanakkale mermi bitince süngüye doğru koşanların topraklarıdır. İşte bu mücadelenin verildiği topraklarda adalet için Cumhuriyet'in emaneti sandık için seçme seçilme hakkı için seçtiğine sahip çıkmak için iradeye sahip çıkmak için 100'üncü kez eylemdeyiz, ayaktayız. Çanakkale bu milletin tarihine vurulmuş istiklal mührüdür. CHP iktidarında Çanakkale Köprüsü, Çanakkalelilere bedava olacak. Atatürk'ün emanetine sahip çıkanlar bu köprüye para ödemeyecekler" ifadelerini kullandı.

'TRUMP'IN FÜZELERİYLE İRAN'A YAPILAN MÜDAHALEYİ LANETLİYORUZ'

Çanakkale'nin büyük bir savaşın kenti olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Ama esasen barışın kentidir. Çünkü mavi gözlü dev adam 'Savaş kaçınılmaz olmadıkça cinayettir' demiştir. Son çare savaştır. O yüzden barışın arkasındayız, barışın kentindeyiz. İran, kadınlara yaptıklarıyla, antidemokratik uygulamalarıyla benimsediğimiz bir rejim değildir. Ancak İran'ın demokratik bir cumhuriyet olması için kararı İran halkı verecektir. Demokratik bir rejimi İran halkı kuracaktır. Ellerinde 71 bin Filistinlinin kanı olan Netanyahu ile onu savaş kahramanı ilan eden Trump'ın füzeleriyle İran'a yapılan müdahaleyi lanetliyoruz. Türkiye'nin birinci partisi olarak bu İran savaşında yaşananlar yaklaşırken uyardık. Savaş çıktığı gün 'Hürmüz Boğazı' dedik, 13 saat sonra ancak Türk gemilerini uyardılar."

'SAVAŞ BİTMEDİKÇE BU TEHLİKE BÜYÜK'

Ekonomik Eşgüdüm Konseyi'nin o gün 'Petrol fiyatları 120 doları bulabilir' dediğini hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde MYK'da toplam 11, Türkiye'nin alanında en iyi ekonomistleri var ve onlar muhteşem bir çalışma yaptılar. 'Petrol fiyatı 60 dolar, 70 dolar, 80, 100, 120 olur. Türkiye'deki sistemle mazot bir anda 100 lirayı bulur. Mazot artınca iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artar. Mazot düşer, petrol fiyatları düşer. Ama asla o fiyatlar geri gelmez' dediler. Raporu yayınladık, ilan ettik, ısrar ettik, uyardık, son gece zammı yapmaktan vazgeçtiler. Öbür gün önerimizi dinleyip eşel mobil sistemine geçtiler. Yani 'Ham petrole gelen zam pompaya yansımasın, ÖTV'den karşılansın' dedik. Zammın 4'ünün 3'ü ÖTV'den karşılandı, 1'i pompaya yansıdı. Yine de fiyatlar buralara geldi. Şimdi her gün bir düşüyor bir çıkıyor. Savaş bitmedikçe bu tehlike büyük. Bu fiyatlar yüksek ama ÖTV kısmı tükendi. Bundan sonra yüzde 20 KDV var. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Mazotun, benzinin KDV'sini yüzde 1'e düşürün. Hem millete bir nefes aldırın, hem de kalıcı bir enflasyon şokunu önleyin."

Çiftçiye ödenen mazot ve gübre destekleriyle ilgili de konuşan Özel, "'Mazot ve gübre desteklerini ödeyin' dedik. Nihayet dün ödendi. Ancak yetmez. Çiftçilerin kullanmış oldukları kredilerin faizlerini silin, ana parayı taksitlendirin. Bunu yapmak Türkiye'nin yarınlarına ışık tutmaktır, güvence olmaktır. Çiftçiyi korumak, milleti korumaktır, ülkeyi korumaktır" dedi.

'GEREĞİNİ YAPMAYA HAZIRIM'

"AK Parti'ye yakın kanalları izleyenler, bir senedir neler izlediniz? Bir yıl boyunca 'iddianame istiyorum' dedim. Yargılanmak için değil, yargılamak için istiyoruz. Hesap sormak için istiyoruz" diyen Özel, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Çünkü içinden beni, Ekrem Başkan'ı, arkadaşlarımızı mahcup edecek hiçbir şey çıkmayacağını biliyordum. 4 bin 500 sayfa iddianame çıktı; peçete gibi, bomboş. Dün de Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım'a operasyon yapıldı. Bazı görüntüler ortaya çıktı. Öncelikle şunu söyleyeyim; o görüntülerle ilgili Özkan Yalım, ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız. Ama başka bir şeyi görün; devletin polis kamerası kapıya gitmiş, içeriye girmiş. O görüntüler devlete emanet. Milletin özel hayatı devlete emanet. Dün buzlayanlar, bugün görüntüleri buzlamadan; oradaki herkesin bir ailesi, annesi, babası, evladı olduğunu hiç düşünmeden yayımlıyor. Oradaki evlat da birisinin evladı. Orada kime ne yanlış yapıldıysa, o konuda üstüme, partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsini üstlenmeye, gereğini yapmaya hazırım. Bugün basılan o tüm paçavraları basanlar utanmaz, bastıranlar utanmaz. O görüntüler adına ben milletimden utandım. Bu rezillikler olduğu için milletimden özür diliyorum. Maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim."

