CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz" dedi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Pozantı ilçesi Tekir Yaylası'nda partililerle buluşup, esnafı ziyaret etti. Cadde boyunca kalabalıkla birlikte yürüyen Özel, bir traktörün römorkuna çıkarak vatandaşlara seslendi. Özel'in yürüyüşüne milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Özel, Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun siyasi bir hamle olduğunu belirtti. Geçmiş dönemlerde belediyelere yönelik soruşturmaların hukuki usuller çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Özel, son dönemde yapılan yargı atamalarının ardından sürecin değiştiğini söyledi. Operasyonun ardından programını yarıda kesmeyi düşündüğünü ancak çalışma arkadaşlarının tavsiyesiyle Adana programını sürdürdüğünü belirten Özel, "Bizi durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun" diye konuştu.

'KARAMSARLIĞIN ÇIKIŞ YOLU VAR'

Özel, esnafın, çiftçinin, emeklinin ve dar gelirli vatandaşların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Bu karamsarlığın bir çıkış yolu var. O da milletin iradesidir. Herkesi açlığın, yoksulluğun pençesinde bırak, sonra siyasi hesaplar yap, tekrar seçim kazan. Sana bu seçimi kazandırmayacağız" dedi.

'HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

2023 Türkiye genel seçimlerinin ardından yapılan istişareyle parti içinde değişim süreci yaşandığını kaydeden Özel, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz. Demokrasiye ve sandığa sahip çıkacağız. ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Cumhuriyeti, demokrasiyi ve millet iradesini birlikte koruyacağız. Biz kazanacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı