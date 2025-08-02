Özgür Özel Aksaray'da Miting Düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehre gelişinde Tiyatro Kavşağı'ndan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar partililerle birlikte yürüdü. Daha sonra meydanda Aksaraylılara seslenen Özel, "Biz buraya oy aldıklarında Milli irade diyenlerin, şimdi yenemediklerini anlayınca darbe yapmaya kalktıkları Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için, biz buraya, geldiklerinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşının 2,5 çeyrek altına düştüğü için, geldiklerinde, 7 çeyrek altın alan asgari ücretlinin bugün 3 çeyrek altına düştüğü için, bugün kiralar alıp başını gittiği için, açlık sınırı altında asgari ücrete açlık sınırının neredeyse yarısına, emekli maaşına mahkum edilenlerin adaletini aramak için, biz buraya, miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik. Gelecek seçimlerin iktidar partisine, millet takdir ederse seçeceği Cumhurbaşkanına darbeye giriştiler. O günden beri sadece iftira atıyorlar. Bütün televizyonları kullanıyorlar. Her türlü yalan var. Peki, delil var mı? İspat var mı? İddianame var mı? Bunlara inanan var mı? Şimdi buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Trump diyor ki, 'Gazze'yi boşaltacağım, oteller yapacağım.', bir kelime konuşuyor musun? İran'ı bombalıyor, Müslüman kanı döküyor İsrail, bir kelime konuşuyor musun? Türki Cumhuriyetler, Kuzey Kıbrıs'ımızı değil, Güney Kıbrıs'ı tanıyor bir kelime konuşuyor musun? Filistin'de öldürülen Ayşenur ile ilgili bir kelime konuşuyor musun? Ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum. Çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz. Sen de Filistin hassasiyeti yok, sen de Trump hassasiyeti var, korkusu var" dedi.

Özgür Özel, mitinge katılanlar tarafından sloganlar atılarak Aksaray'dan uğurlandı. - AKSARAY