Özgür Özel: 38 tane birbirinden cesur kadın belediye başkanım var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, "Tarihin en büyük skandalı ile karşı karşıyayız. Bu meydanda dünya kadar diploması olan, işi olmayan genç var. Hepinizin ailesinde, yakınında bu çocuklar var. Bunlar önce FETÖ'cülere soruları defalarca çaldırdılar. 2010 yılında KPSS'yi iptal ettirdiler. Bu sene 14 yaşında çocukların girdiği LGS sınavına şaibe karıştırdılar. Sonra Tayyip Bey bu rezillikten kendini sıyırmak için 'İmam hatiplilere laf ettirmem'. ya imam hatiplilere laf ettirmek değil, sen imam hatiplilerin geleceğini kararttın. 1 milyonun üzerinde genç var. Hepsi bizim evladımız. Ama öyle bir şey yaptı ki bütün imam hatiplileri, sanki sorular çalınmış da o çocuklara verilmiş gibi. Diyelim ki adam AK Parti'li birinin evladı, kendi çalışsa, başarsa o da şaibe altında kaldı. Esas kötülüğü sen zaten bunlara yaptın. Sonra da tutup imam hatip edebiyatı yapıyorsun" diye konuştu.

'AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİ BİTECEK'

Sözlerini sürdüren Özel, "Türkiye'de saflar imam hatipli olmayanlar diye değil, Türkiye'de saflar, AK Partililer, CHP'liler diye değil, Türkiye'de safları şöyle ayırdınız; 40 haramilerin safları, 40 milyon insanın safları. Bir tarafta AK Parti'nin kara düzeni şudur; bir tarafta yediği önünde, yemediği arkasında, bir eli yağda, bir eli balda bakan evlatları, bir tarafta onları sırtında taşıyan vatan evlatları. Size söz veriyorum. AK Parti'nin kara düzeni bitecek. Bu ülkede mahkemede de adalet gelecek. Vergide de adalet gelecek. Tarımda da adalet gelecek. Adalet gelecek. Bu ülkede gerçek eşitlik olacak. Kısa çöp uzun çöpten, bu meydan uzun adamdan, vatan evlatları bakan evlatlarından hakkını alacak. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİLİLERE DOKUNMUYORLAR'

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili konuşan Özel, "Bir tane müteahhit var. 380 tane ihale olmuş. 300'ü AK Parti'den, AK Partililere dokunmuyorlar. 80'i CHP'den, CHP'de dışarıda adam koymuyorlar. Oysa yolsuzluk var mı, hırsızlık var mı? Bir tane kanıt yok. Ama bir iftira var. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bundan en çok çalışan belediye. Ona demişler ki 'Aha dosya bu kadar.' Biz dedik ki 'çalmadıysan, çırpmadıysan, bu işlere karışmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız.' Herkese dedi ki 'ben 7 metrekare yerde, 10 metrekare yerde nasıl yatarım?' Dedik ki, 'yatan nasıl yatıyorsa, namusunla öyle yatarsın. Ama bunlara boyun eğmezsin' Maalesef buna dediler ki, 'ya AK Parti'ye katılırsın ya hapse tıkılırsın. ya AK Parti'ye katıl ya Silivri'ye tıkıl'" dedi.

'HEPSİNDEN HESABI SORACAĞIZ'

Özel, sözlerini şöyle devam etti:

"Bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız. 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur kadın belediye başkanım var. Ama bunlardan birine kocasının babasının, erkeklerin baskısıyla firmaları zordaymış, AK Parti'ye geçersek orayı kurtarırız diyerek, Aydın'ın iradesine ve bir firmaya düşünün ki parti değiştiriyor, firmanın hisseleri borsada yükseliyor. Memlekete bak. AK Parti'ye teslim olursa, firmaya destek geleceği bilenler firmanın kağıtlarını alıyorlar. Firma tarihi bir çıkış yaşıyor. Şunu söyleyeyim. O çıkışı da o firmaya yapılacak bundan sonraki destekleri de bu Türkiye siyaset tarihinin topuğu bırak en büyük tabansızlığını da bunların yanına bırakırsak namerdiz. Hepsini geri alacağız. Hepsinden hesabı soracağız."

'ASLA TESLİM OLMAYALIM'

Baskılara karşı mücadele edeceklerini kaydeden Özel, ""Rakibini hapse atan güçsüzdür, acizdir, korkaktır. Baskıyla ayakta kalmaya çalışanlar sadece otokratlardır ve demokratlar sandık için gün sayarken otokratlar zulümlerinin son günlerini yaşarlar. O yüzden asla korkmayalım. Asla teslim olmayalım. Biz hep birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte başaracağız. Ağlayan anaların gözünün yaşını birlikte durduracağız. Aç karınları birlikte doyuracağız. Pazara gidemeyeni pazara biz çıkaracağız. Kasaba gidemeyeni kasaba biz götüreceğiz. İşe giremeyeni işe biz sokacağız. Bu zulümden canı yananın canı olacağız. Bağrımıza basacağız" diye konuştu.

'İNAN'IMIZA SALDIRDILAR'

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Özel, şöyle devam etti:

"İnan'ın dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde süpürgeci. Yıllarca Beyoğlu'nu süpüren bir emekçi. İnan'ın babası Beyoğlu Belediyesi'nde şoför. İnan Beyoğlu'nda dedesinin çöpçülük yaptığı, babasının şoförlük yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nin garajında büyüyor. O imkanlarla okuyor. Kafaya koyuyor. Partimizde ilçe başkanı oluyor. Yerel yönetimler yüksek lisansı yapıyor. Yıllar sonra bu belediyeyi AK Parti'den alıyor. Şimdi kafayı İnan'a takmışlar. Niye? Belediyede mecliste denge var. 2 kişi taraf değiştirse ya da içeri atılmaya kalksa belediye AK Parti'ye geçecek. Sırf oylarıyla alamadıkları Aydın'da yaptıkları gibi bir hile ve desiseyi bu sefer Beyoğlu'nda yargı eliyle yapmak için İnan'ımıza saldırdılar. Buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Yapılan bu operasyon bir yandan barışımıza, birliğimize, kardeşliğimize, umudumuza yapılan saldırıdır. Bir yandan Sayın Bahçeli'nin 'Artık bu operasyonlar bitsin, hızla yargılamalar olsun. Türkiye'nin gündeminden bu davalar düşsün. Türkiye'yi meşgul etmesin' demesine karşı bir meydan okumadır."