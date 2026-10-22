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Özersay KKTC'de 450 bin TL'lik milletvekili maaşlarının düşürülmesini istedi

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, KKTC'de aylık yaklaşık 450 bin TL olan milletvekili maaşlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Özersay, yüksek maaş alan üst düzey yöneticilerin fedakarlık yapmasını ve yeni dönemde maaş indirimini istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, aylık yaklaşık 450 bin TL olan milletvekili maaşlarının düşürülmesi gerektiğini söyleyerek "Fedakarlık yapılacaksa üst düzeyde yönetimde olanlar, yüksek maaş çekenler kendi maaşlarından başlayarak fedakarlık yapmalı" dedi.

HP lideri Özersay, KKTC'de milletvekili maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut maaşların ülkenin ekonomik şartlarına göre yüksek olduğunu savunarak yeni dönemde bu rakamların aşağı çekilmesi için adım atacaklarını belirtti. Özersay, KKTC'de milletvekillerinin aylık yaklaşık 8 bin 500 euro, Türk lirası karşılığıyla ise 450 bin TL'ye yakın maaş aldığını ifade etti. Güney Kıbrıs ve Fransa'daki milletvekillerinin daha düşük maaş aldığını savunan Özersay, "Avrupa ortalamalarında ve onun üzerinde milletvekili maaşları söz konusu memleketimizde" ifadelerini kullandı.

Macaristan'daki maaş indirimlerini örnek gösterdi

Macaristan'da bu yıl yapılan seçimlerin ardından göreve gelen hükümetin milletvekili maaşlarını yüzde 40, başbakanın maaşını ise yüzde 50 oranında düşürdüğünü belirten Özersay, KKTC'de de benzer bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savundu. Milletvekili maaşları ile toplumun diğer kesimlerinin gelirleri arasındaki farkın giderek açıldığını belirten Özersay, ekonomik şartlar karşısında üst düzey yöneticilerin de fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

"Fedakarlık önce yüksek maaş alanlardan başlamalı"

Özersay, "Fedakarlık yapılacaksa üst düzeyde yönetimde olanlar, yüksek maaş çekenler kendi maaşlarından başlayarak fedakarlık yapmalı. Yeni dönemde bu düşünceleri hayata geçirme konusunda kararlıyız" dedi. Milletvekili maaşlarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini belirten Özersay, "Yeni dönemde bu düşünceleri hayata geçirme konusunda kararlıyız. Açık ve net" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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